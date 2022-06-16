CHP'li Kaya: "Erzurum, hak ettiği hizmeti görmedi" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Kaya: "Erzurum, hak ettiği hizmeti görmedi"

AA - Adem Balta - Politika
CHP'li Kaya: 'Erzurum, hak ettiği hizmeti görmedi'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Erzurum'un hak ettiği hizmeti görmediğini ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Erzurum'un hak ettiği hizmeti görmediğini ileri sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP teşkilatlarıyla Erzurum'da incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Aziziye'deki depolama gölet inşaatına değinen Kaya, projenin 2018 yılında bitmesi gerektiğini ancak henüz bir çivi bile çakılmadığını iddia etti.

Erzurum halkının Cumhur İttifakı'na büyük bir destek verdiğini ve vefa gösterdiğini vurgulayan Kaya, "Bu proje, Veysel Eroğlu tarafından 'prestij projesi' olarak tanıtıldı. Ancak ihalenin verilmesinden sonra kimse bu gölete uğramadı. Bu proje neden tamamlanmadı? Kamu zararı ne kadardır? Yüklenici firma bu zararı karşılamış mıdır? Yüklenici firma hakkında bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa nasıl bir işlem yapılmıştır? Erzurum, hak ettiği hizmeti görmedi. Erzurum halkı günü geldiğinde bunun hesabını size soracaktır." diye konuştu.

AA / Adem Balta - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Erzurum Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title