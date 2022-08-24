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CHP'li Kaya: "Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir"

Politika Haberleri

CHP'li Kaya: 'Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eğitim-öğretimin yapılabilmesi için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eğitim-öğretimin yapılabilmesi için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır olduklarını açıkladığını anımsattı.

Özer'in öğrencilere ders ve kaynak kitaplarının ücretsiz verileceğini söylediğini aktaran Kaya, "Kaynak kitapları hangi yayınevi tarafından basıldı? Talim ve Terbiye Kurulu tarafından denetlendi mi? İhalesi kaça yapıldı? Devlete maliyeti nedir? Bunlara ilişkin en ufak bir açıklama yapmadı. Halbuki Milli Eğitim Bakanı'nın şeffaf olması gerekiyor." dedi.

Kaya, okullarda velilerden kayıt parası yerine A4 kağıdı alındığını ileri sürerek, İstanbul'da çocuğunu okula kayıt ettirmek isteyen bir aileden 10 top A4 kağıdı istendiğini savundu.

Ailelerin çocukları okula başlarken kayıt parası dışında da çok fazla masrafının olduğunu dile getiren Kaya, bir öğrencinin okul ihtiyaçları toplamının geçen yıl 570 lirayken, bu yıl 940 liraya çıktığını ifade etti.

İktidarı öğretmen ataması konusunda eleştiren Kaya, "Eğitim-öğretim sadece ders kitaplarıyla, yardımcı kaynak kitaplarıyla olmuyor. Eğitim-öğretimin yapılabilmesi için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir. Eğitim-öğretime öğretmen açısından hazır değiliz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım Kaya Milletvekili Ankara Politika Haberler

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