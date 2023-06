CHP'li Kaya'dan Osmaniye'ye ek kontenjan çağrısı

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan deprem bölgesindeki 8'inci sınıf öğrencilerine liselerde ek kontenjan tanınmasıyla ilgili düzenleme kapsamına Osmaniye'nin de alınması çağrısı yaptı. Kaya, "Her zaman olduğu gibi Osmaniye yine unutulmuş ve bu listede ismi yok. Ek kontenjan Osmaniye'deki bizim çocuklarımızın da hakkı, her depremzede çocuğun hakkı olduğu kadar. Milli Eğitim Bakanı'na buradan çağrı yapıyorum; unutulan Osmaniye'mizin çocuklarını da lütfen o listeye ekleyiniz" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan deprem bölgesindeki illerdeki 8'inci sınıf öğrencilerine LGS sınavı sonuçlarına göre yapacakları tercihlerde liselerde ek kontenjan tanınması konusuna dair açıklama yaptı. Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"OSMANİYE'MİZİN ÇOCUKLARINI DA LÜTFEN O LİSTEYE EKLEYİNİZ"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine liselere geçiş sınavına giren öğrenciler için her tercihli okul başına 2 ek kontenjan ayrılacağını ifade etti. Her zaman olduğu gibi Osmaniye yine unutulmuş ve bu listede ismi yok. Depremden Osmaniye'miz de etkilendi, binin üzerinde kaybımız var. Çocuklarımız evsiz, yurtsuz kaldılar, yıkıntıların arasında ders çalıştılar, sınava girdiler. Ek kontenjan Osmaniye'deki bizim çocuklarımızın da hakkı, her depremzede çocuğun hakkı olduğu kadar. Milli Eğitim Bakanı'na buradan çağrı yapıyorum; unutulan Osmaniye'mizin çocuklarını da lütfen o listeye ekleyiniz. Ek kontenjan hakkımızı bekliyoruz."