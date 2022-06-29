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CHP'li Kasap: "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yok"

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
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CHP'li Kasap: 'Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yok'

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yoktur.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yoktur." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da darbedilen doktorun diplomasını yırttığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğunu anlatan Kasap, "Bakan Koca'nın bu şekilde günü geçirmeye çalıştığını" savundu.

Tıp diplomasının artık bir işe yaramadığını, doktorluğun itibarsızlaştırıldığını öne süren Kasap, "Hekim arkadaşlarımız darbediliyor, bıçaklanıyor. Bir panik butonu, bir x-ray cihazı olmayan hastanelerde çalışıyor." diye konuştu.

Aile hekimlerinin, görev yaptığı yerlerin her türlü masrafından sorumlu olduğunu ifade eden Kasap, masraflar için öngörülen tutarın enflasyona rağmen güncellenmediğini, bu nedenle hekimlerin mali açıdan zor duruma düştüğünü kaydetti.

CHP'li Kasap, "(Sağlık nasıl idare ediliyor?) diye sorarsanız, ülkede ekonominin durumu nasılsa, sağlığın durumu da o maalesef. Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yoktur." sözlerini sarf etti.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Fazıl Kasap Milletvekili Kütahya Politika Haberler

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