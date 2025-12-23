Haberler

CHP'li Kanko, "Kovid-19" düzenlemesinin 11. Yargı Paketi'nden çıkarılmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, 11. Yargı Paketi'nde yer alan 'Kovid-19' düzenlemesinin deprem suçlularını koruduğunu iddia etti ve maddenin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Kanko, depremler sırasında hayatını kaybeden vatandaşların sorumlularının bu düzenlemeden yararlanmaması için mücadele edeceklerini belirtti.

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, 11. Yargı Paketi'ndeki "Kovid-19" düzenlemesinin deprem suçlularını koruduğunu iddia ederek, "Bu madde derhal çekilmeli ve iptal edilmelidir." dedi.

Kanko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine ilişkin hükmün yer aldığı teklifin 27. maddenin tekliften çıkarılması gerektiğini dile getiren Kanko, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kanko, "Kovid-19" düzenlemesi ile depremde yıkılan binaların sorumlularının tahliyesinin yolunun açıldığını anlattı.

Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların "Kovid-19" düzenlemesinden yararlanmaması için mücadele edeceklerini söyleyen Kanko, "Bu ölümler kader değildir. Bu ölümler bilinçli ihmallerin, denetimsizliğin ve rant düzeninin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Düzenlemedeki 27. maddenin deprem suçlularını koruduğunu ileri süren Kanko, "Bu madde derhal çekilmeli ve iptal edilmelidir, adalet olmazsa, devlet, hukuk, gelecek olmaz. Bu ülkenin hafızası var, bu acı kesinlikle unutulmayacaktır. Bu hesabı tarih soracaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Ergin Ataman, ''10 bin eğitimsiz anneme küfür etti'' demişti! Fenerbahçe'ye ceza geldi

''10 bin eğitimsiz anneme küfretti'' demişti! F.Bahçe'nin başını yaktı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer