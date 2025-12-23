CHP'li Kanko, "Kovid-19" düzenlemesinin 11. Yargı Paketi'nden çıkarılmasını istedi

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, 11. Yargı Paketi'ndeki "Kovid-19" düzenlemesinin deprem suçlularını koruduğunu iddia ederek, "Bu madde derhal çekilmeli ve iptal edilmelidir." dedi.

Kanko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine ilişkin hükmün yer aldığı teklifin 27. maddenin tekliften çıkarılması gerektiğini dile getiren Kanko, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kanko, "Kovid-19" düzenlemesi ile depremde yıkılan binaların sorumlularının tahliyesinin yolunun açıldığını anlattı.

Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların "Kovid-19" düzenlemesinden yararlanmaması için mücadele edeceklerini söyleyen Kanko, "Bu ölümler kader değildir. Bu ölümler bilinçli ihmallerin, denetimsizliğin ve rant düzeninin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Düzenlemedeki 27. maddenin deprem suçlularını koruduğunu ileri süren Kanko, "Bu madde derhal çekilmeli ve iptal edilmelidir, adalet olmazsa, devlet, hukuk, gelecek olmaz. Bu ülkenin hafızası var, bu acı kesinlikle unutulmayacaktır. Bu hesabı tarih soracaktır." diye konuştu.