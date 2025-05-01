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CHP'li İsimlere Silahlı Saldırı

CHP'li İsimlere Silahlı Saldırı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'nın Çumra ilçesinde miting duyurusu için çalışan partililere silahlı saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkandan çıkan şahıs, aracın önünü kesmiş, silahla ateş açmış ve küfrederek olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın ardından yetkililerin ilk tutumu ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yöneliktir. Tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır, ancak gerçek adaletin işleyip işlemeyeceğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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