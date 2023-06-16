CHP'li İlgezdi, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin su baskınına ilişkin soru önergesi verdi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Devlet Opera ve Balesi binasını su basması ve nota arşivinin yok olmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Devlet Opera ve Balesi binasını su basması ve nota arşivinin yok olmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. İlgezdi, "Su baskınına önlem alınmadığı için nota arşivi tamamen yok oldu. Alt kattaki bütün salonlar sular altında kaldı. Kostümler ve dekorlar zarar gördü. Sorumluların ağzını ise bıçak açmıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin su baskınıyla yaşadığı kayıpları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, yaşanan felaket sonrası kimsenin istifa etmediğini belirterek, "Orada bir sürü personel görev yapıyor. Selde elektrik hattında bir kaçak olsa insanların can güvenliği nasıl sağlanacak" dedi.

İlgezdi, önergesinde sel baskını sonucu nota arşivinin de yok olduğunu belirterek, "Su baskınına önlem alınmadığı için nota arşivi tamamen yok oldu. Alt kattaki bütün salonlar sular altında kaldı. Kostümler ve dekorlar zarar gördü. Sorumluların ağzını ise bıçak açmıyor" görüşünü dile getirdi.

CHP'li Akkuş İlgezdi soru önergesinde Bakan Ersoy'dan şu sorulara yanıt istedi: