CHP'li Yıldız, safını belli etti

CHP'de kurultay davasının ardından verilen "mutlak butlan" kararının ardından Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler arasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da yer aldı. Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Yıldız'ın bu tavrı CHP Aydın İl Teşkilatı'nda yaşanan çatlağı ortaya koydu.

Milletvekili Yıldız önceki gün yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde; kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, partimizin tüm emekçilerini, örgütümüzü, gençlerimizi, kadınlarımızı ve bu ülkenin aydınlık yarınlarına inanan herkesi kucaklayarak iktidara yürüyeceğiz" demişti. - AYDIN

