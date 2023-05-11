CHP'li Hancıoğlu, Samsun'da taş ocağı nedeniyle yıkılan evin olduğu bölgede incelemelerde bulundu

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Neslihan Hancıoğlu, Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde bir hafta önce taş ocağına malzeme götürürken freni patlayan tırın çarpması sonucu yıkılan evin olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Muhtar Sefer Mırık, "Köylümüz çocuk çoluğunu korumak için işini gücünü yapamaz halde. Tarlasını tapanını, işini gücünü bıraktı, çocuğumu bıraksam tarlaya gitsem, çıkar yola bir araba mı vurur filan tedirginliğiyle yaşıyoruz. 14 yıldır" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinin kırsal yerleşim birimlerinden Çamlıyazı Mahallesi'nde bir hafta önce kaza yaşanmıştı. Bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarından malzeme taşıyan tırlardan birinin freni, köyün tam içinden geçerken patladı ve tır çarptığı ev tamamen yıkıldı. Yaşanan kazada araç şoförü ağır yaralanırken, yıkılan evde o esnada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlemişti. Mahalle Muhtarı Sefer Mırık'ın daveti üzerine köye giden CHP Samsun Milletvekili ve PM üyesi Neslihan Hancıoğlu, Mırık ile kaza yerinde incelemelerde bulundu.

"TARLAYA TABAĞA GİDEMEZ OLDUK"

Çamlıyazı Mahallesi Muhtarı Muhtar Sefer Mırık, şunları söyledi:

"Geldiler 3 tane taş ocağı kurdular. Biz taş ocaklarını buraya kurulsun diye buraya davet etmedik. Gelip de bize taş ocağı lazım demedik. İlk kurulurken yetkililere falan müracaat ettim ben muhtar olarak. Dedim ki biz istemiyoruz. Yarın bir gün mağdur oluruz. Taş ocaklarınızı, bize sizin istemenizle olmuyor bu işler, kamu yararı dediler ama sizi de mağdur etmeyeceğiz hiçbir şekilde dediler. Her türlü yolumuzu, her şeyimizi yapacağız isteklerimizi ama taş ocağı kurulduktan sonra, Samsun'un yükünü bizim köylü çekiyor, bütün Samsun'un ihtiyacını karşılıyor bu taş ocaklarından giden şeyler. Ankara yolunda trafik o biçim, zaten burası bir de Kocadağ olmasından dolayı normal trafik de var. Hız kesici koyalım, kamyonlar hızlı gidiyor diye dilekçe verdim, UKOME kararı gerekiyormuş bununla alakalı, okul önleri haricinde koyamadıklarını söylediler. Köylümüz çocuk çoluğunu korumak için işini gücünü yapamaz halde köylü. Tarlasına tapanını işini gücünü bıraktı, çocuğumu bıraksam tarlaya gitsem, çıkar yola bir araba mı vurur filan tedirginliğiyle yaşıyoruz 14 yıldır."

HER KAZADA SİZLER SORUMLUSUNUZ!

Neslihan Hancıoğlu ise, "Şikayette bulunmuş, bunun için önlem alınması gerektiğini defalarca söylemiş hala duyarsız kalanlara, buradan bir daha sesleniyorum, bundan sonra olacak her olayda, burada vatandaşın başına gelecek her kaza da sizler sorumlusunuz. Derhal bu işe bir çözüm getirmelisiniz" dedi.