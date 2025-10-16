CHP'li Halıcı KYK Yurtlarındaki Sorunları Raporladı

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlardaki "sorunları ve çözüm önerileri"ni içeren rapor hazırladığını bildirdi.

Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da güçlendirme yapılmasına rağmen bazı okulların depreme dayanıklı olmadığını ileri sürerek, bu konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Öğrencilerin barınma sorunu yaşadığını söyleyen Halıcı, KYK yurtlarının yetersiz kaldığını savundu. Halıcı, "Öğrencilerin koğuş sistemiyle yurtlarda kalması barınma sorununu çözmüyor." dedi.

KYK yurtlarıyla ilgili rapor hazırladıklarını bildiren Halıcı, raporda yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verildiğini ifade etti.