CHP'li Halıcı'dan Sağlık Bakanı Koca'ya Suriyeli Eczacılar Sorusu

CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, 'Suriyeli eczacılar, sağlıklı ve sağlam sığınmacılara pahalı ilaç yazdırıp bunları Suriye'ye götürmekte ve orada bu ilaçları satmakta mıdır' diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Suriyeli eczacılar, sağlıklı ve sağlam sığınmacılara pahalı ilaç yazdırıp bunları Suriye'ye götürmekte ve orada bu ilaçları satmakta mıdır" diye sordu.

Yalım Halıcı, Suriyeli eczacıların sağlıklı sığınmacılara pahalı ilaçlar yazdırdığı ve bunları Suriye'ye gönderdiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Halıcı, önergesinde; "İddialara göre, sağlam ve sağlıklı Suriyeliler üzerine yazdırılan pahalı ilaçlar Suriye'ye gönderilmekte, bunun da faturası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüklenmektedir. Bahsi geçen iddiaların yer aldığı habere göre piyasadaki en pahalı ilaçlar sağlıklı Suriyeliler adına yazdırılmakta ve bunlar da Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmektedir" dedi. Halıcı'nın Bakan Koca'ya yönelttiği sorular şöyle:

"KAÇ İLAÇ SURİYE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE GÖTÜRÜLEREK SATILMIŞTIR"

"Bahsi geçen iddialar doğru mudur? Suriyeli eczacılar, sağlıklı ve sağlam sığınmacılara pahalı ilaç yazdırıp bunları Suriye'ye götürmekte ve orada bu ilaçları satmakta mıdır? Varsa bu ilaçlar hangileridir? 2015 Ocak ila 2023 Haziran ayı arasında geçen sürede kaç ilaç Suriye veya başka bir ülkeye götürülerek satılmıştır? Bunların SGK'ya maliyeti nedir? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; şu anda Türkiye'de sonradan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmuş ve eczane açmış kaç Suriyeli bulunmaktadır? İller sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; hangi ilde kaç tane sonradan Türkiye Vatandaşlığı almış kişi eczane açmıştır? Bunların bugüne kadar SGK'ya, kamu kurum ve kuruluşlarına ödettiği ilaç payı ne kadardır? Konuyla ilgili olarak bugüne kadar bakanlığınız veya ilgili birimlere; CİMER ve savcılıklara duyurulmuş şikayet bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir ve akıbeti ne olmuştur?"