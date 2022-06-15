CHP'li Gürer: "Yem fiyatlarındaki artış hayvancılık yapanları zorluyor" - Haberler

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CHP'li Gürer: "Yem fiyatlarındaki artış hayvancılık yapanları zorluyor"

AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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CHP'li Gürer: 'Yem fiyatlarındaki artış hayvancılık yapanları zorluyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki önlenemeyen artışın hayvancılık yapanları ciddi anlamda zorladığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki önlenemeyen artışın hayvancılık yapanları ciddi anlamda zorladığını söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gebe hayvanların ve süt ineklerinin kesime gittiğini ifade ederek, buna ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Türkiye'nin hayvan varlığının ciddi oranda azaldığını ve bu konuda yetkilileri çok defa duyarlılığa davet ettiğini belirten Gürer, süt ineklerinin kesime gitmesi nedeniyle süt üretiminde azalma olduğunu, buna bağlı olarak da bazı bölgelerde mandıraların süt toplamakta zorlanmaya başladığını kaydetti.

Hayvancılıkta yemin önemli yer tuttuğunu dile getiren Gürer, "Yem fiyatlarındaki önlenemeyen artış hayvancılık yapanları ciddi anlamda zorluyor." dedi.

Gürer, hayvancılığın ciddi kan kaybettiğini savunarak, iktidarın bu sorunu hemen çözmesi gerektiğini belirtti.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ömer Fethi Gürer Milletvekili Niğde Politika Haberler

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