CHP'li Gürer, yapay tatlandırıcıların sağlık üzerindeki etkilerini sordu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tip2 diyabet ve kalp hastalıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilen suklarozun da dahil olduğu yapay tatlandırıcılarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tip2 diyabet ve kalp hastalıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilen suklarozun da dahil olduğu yapay tatlandırıcılarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Gürer, "Ülkemizde kullanımına izin verilen tatlandırıcı, renklendirici, koruyucuların bu bağlamda kapsamlı olarak insan sağlığı üzerindeki etkileri de sürekli ve düzenli olarak yeterli araştırılıp incelenmekte midir?" diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tip2 diyabet ve kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri tartışılan yapay tatlandırıcıları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Gürer, konuya ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada suklarozun da dahil olduğu yapay tatlandırıcıların tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riski üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtildi. Normal şekerden 320 ile 1000 kat daha tatlı olan suklarozun kalori içermemesi nedeniyle kalorisiz içeceklerde, reçelde, kahve şurubu, sakız ve birçok sosta kullanıldığı biliniyor. Kilo sorunundan kaygılanan geniş bir kitle tarafından yaygın tüketilen ürünler arasında yer alan sukraloz ve benzeri tatlandırıcıların yanı sıra farklı koruyucu ve renklendiriciler için de yıllardır bilim insanları önemli uyarılarda bulunuyor. Bu konularda makaleler de yazıyorlar. Şeker pancarı şekerindeki fiyat artışları nedeniyle üreticiler ise nişasta bazlı şurup ve tatlandırıcılara yöneliyor. Bu nedenle Bakanlığa soru önergesi verdim. Ülkemizde insan sağlığı açısından taklit ve tağşiş ürünler başta olmak üzere farklı üretimlerin sürekli denetimi ihtiyaç noktasına geldi. Enflasyon, artan fiyatlar nedeniyle de arayışlar arttı. Vatandaş ne yediğini, içtiğini bilmez noktaya evrildi. Denetimler sıklaştırılmalı. İnceleme ve araştırmalar da bu bağlamda arttırılmalıdır."

"YAPAY TATLANDIRICILARIN TİP 2 DİYABET VE KALP HASTALIĞI RİSKİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERİ OLDUĞU ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARINIZ VAR MIDIR?"

Gürer, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Ülkemizde kullanımına izin verilen tatlandırıcı, renklendirici, koruyucuların bu bağlamda kapsamlı olarak insan sağlığı üzerindeki etkileri de sürekli ve düzenli olarak yeterli araştırılıp incelenmekte midir? Ülkemizde gıdada verilen izinlerde esas alınan kriterler ve dünya sağlık örgütünün konuya ilişkin değerlendirmelerini de kapsayacak biçimde kapsamlı bir araştırma ve inceleme sağlanmakta mıdır? Taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili bakanlığın yaptığı açıklamada yer alan içecek ürünlerinde görüleceği üzere piyasada izin verilenin ötesinde ürünler olmasının engellenmesi için yapılması planlanan çalışmalar nelerdir? Sukralozun da dahil olduğu yapay tatlandırıcıların tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riski üzerinde olumsuz etkileri olduğu üzerine yapılan çalışmalarınız var mıdır? Yapılan çalışmalar varsa sonuçları nelerdir?"