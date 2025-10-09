CHP'li Gürer: Tarladan Sofraya Gelen Ürün İstediği Değere Ulaşamıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tarladan sofraya gelmeden yok olan ürün israfı yüzde 35'i bulmuş." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 31 bin 769 ton nohut ithalatı yapıldığını belirtti. Gürer, "Tarım ve Orman Bakanlığına göre Türkiye nohutta kendi kendine yeterli görülüyor. O zaman bu nohutu niye ithal ediyoruz?" diye sordu.

Birçok farklı üründeki ithalat rakamlarına işaret eden Gürer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurtiçinde yeterli dediklerimizden yeterli fayda sağlanamıyor. Öte yandan çöpe giden ürüne bakıyoruz, tarladan çıktıktan sonra yüzde 35 kaybımız var. Gıdada önemli bir israf içindeyiz. Üretirken girdi maliyetleri yüksek olduğu için çiftçiler üretimde alım fiyatlarının düşük olmasından dolayı para kazanamıyor. Vatandaşlar yüksek fiyatla alıyor. Ülkede zirai don, kuraklık gibi riskler karşısında ise açıklamaların rakamsal verilere yansıması olumsuz oluyor."

Patateste hasat edilenin yarısının tarlada kaldığını kaydeden Gürer, "Seçilerek büyük boy toplanıyor çünkü onun dışındakini tüccar almıyor. Tarladan sofraya gelmeden yok olan ürün israfı yüzde 35'i bulmuş." ifadesini kullandı.