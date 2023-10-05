CHP'li Gürer, tarım ürünlerinde ithalatın daraltılmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ürünlerinde ithalatın daraltılarak, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de iklim ve coğrafi koşullar sayesinde çok sayıda tarım ürünü yetiştirilebildiğini, ancak buna rağmen tarım ürünlerinde ithalata gidilerek yurt dışına döviz aktarıldığını kaydetti.

Hükümetin tarım politikasını gözden geçirmesi gerektiğini dile getiren Gürer, "Hükümetin, çiftçinin sorunlarına çözüm üretme yerine ithalata yönelmesi, üretimin daralmasına, raftaki ürünlerin fiyatlarının artmasına neden oluyor. 2022 yılında 207 ülkeden doğrudan tarım ürünü ithalatı yapılmıştır. Tarım ürünlerinde ithalat daraltılmalı ve yerli üretim desteklenmelidir." dedi.

CHP'li Gürer, ileride gıdaya erişimde sorunların yaşanmaması için taban fiyatının girdi maliyetlerinin altında kalmayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti.