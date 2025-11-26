Haberler

CHP'li Gürer'den Mercimek İthalatına Eleştiri: Yerli Üretici Desteklenmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mercimek ithalatını eleştirerek yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gürer, mercimek üretimindeki düşüşün dışa bağımlılığı artıracağını ifade etti ve kamunun üreticilerin yanında olmasının önemine dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mercimek ithalatını eleştirirken, "Mercimek piyasası tüccara bırakıldığı için çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Yerli üretici desteklenmeli. Kamunun mutlaka üreticinin yanında olması lazım." ifadelerini kullandı.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kürsüye yeşil ve kırmızı mercimek paketleri bıraktı.

Türkiye'de 2002'de 500 bin ton olan kırmızı mercimek üretiminin, bu yıl için ilk tahminde 340 bin ton, ikinci tahminde ise 230 bin tona gerileyeceğinin açıklandığını belirten Gürer, 2025'in 9 ayında 343 bin 988 ton kırmızı mercimek ithalatı karşılığında 205 milyon 509 bin 298 dolar ödeme yapıldığını ifade etti.

Gürer, 2002 yılında 65 bin ton olan yeşil mercimek üretiminin, bu yıl için ilk tahminde 69 bin ton olacağının, ikinci tahminde 29 bin 700 tona düşeceğinin bildirildiğini aktararak, 2025 yılının 9 ayında 21 bin 11 ton yeşil mercimek ithalatı karşılığında 19 milyon 222 bin 285 dolar ödendiğini dile getirdi.

Kırmızı mercimeğin Kanada, Rusya, Moldova, Ukrayna ve Suriye'den, yeşil mercimeğin ise Kazakistan, İspanya ve ABD'den ithal edildiğini belirten Gürer, "Bu yıl mercimek üretimindeki düşüş, dışa bağımlılığımızı artıracak ve bu, bir tas çorbaya da yansıyacak." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu ürün için alım yapmadığını söyleyen Gürer, "Mercimek piyasası tüccara bırakıldığı için çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Yerli üretici desteklenmeli. Kamunun mutlaka üreticinin yanında olması lazım." dedi.

CHP'li Gürer, ithal mercimeğin market fiyatlarının farklı olduğuna dikkati çekerek, bu konuda da çözüm üretilmesini istedi.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika
