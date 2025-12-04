CHP'li Gürer, emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin en az 39 bin lira olması gerektiğini ifade ederek, "Bu rakamın asgari ücret olarak belirlenmesi, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, bayram ikramiyelerinin de mutlak surette asgari ücrete eşitlenmesi lazım." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekliler, sabit gelirliler ve asgari ücretlilerin et ve süt mamullerinin yanı sıra farklı gıda ürünlerine de erişmekte zorluk çektiğini söyledi.

Ürünlerin fiyatının düşmesi için girdi maliyetinin düşmesi gerektiğini ifade eden Gürer, Türkiye'de arz açığı olduğu için ithalat yapıldığını savundu. Gürer, "Çiftçi, üretici, besici kaybediyor, raftan ürün alan vatandaş kaybediyor. Birileri gıda üzerinden para kazanıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de enflasyonun düşmediğini savunan Gürer, şunları kaydetti:

"Emekliye bugün verilen maaşla geçim yapılabilmesi mümkün değil. Asgari ücret, özel sektör başta olmak üzere taban ücrete dönüştü. Asgari ücretin en az 39 bin lira olmasını Genel Başkanımız Özgür Özel dün açıkladı. Bu rakamın asgari ücret olarak belirlenmesi, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, bayram ikramiyelerinin de mutlak surette asgari ücrete eşitlenmesi lazım. Derin bir yoksulluk var."

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ciddi bir fakirleşme ve geçim sıkıntısı olduğunu ileri sürerek, TÜİK'in açıkladığı rakamları eleştirdi.

Vatandaşın kırmızı ve beyaz et alamadığını savunan Genç, ekonomide her şeyin "yolundaymış" gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.