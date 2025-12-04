Haberler

CHP'li Gürer, emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin en az 39 bin lira olarak belirlenmesi gerektiğini savundu. Gürer, emeklilerin ve asgari ücretlilerin gıda ürünlerine erişimde zorluk çektiğini belirterek, enflasyonun düşmediğini ve derin bir yoksulluğun olduğunu vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin en az 39 bin lira olması gerektiğini ifade ederek, "Bu rakamın asgari ücret olarak belirlenmesi, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, bayram ikramiyelerinin de mutlak surette asgari ücrete eşitlenmesi lazım." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekliler, sabit gelirliler ve asgari ücretlilerin et ve süt mamullerinin yanı sıra farklı gıda ürünlerine de erişmekte zorluk çektiğini söyledi.

Ürünlerin fiyatının düşmesi için girdi maliyetinin düşmesi gerektiğini ifade eden Gürer, Türkiye'de arz açığı olduğu için ithalat yapıldığını savundu. Gürer, "Çiftçi, üretici, besici kaybediyor, raftan ürün alan vatandaş kaybediyor. Birileri gıda üzerinden para kazanıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de enflasyonun düşmediğini savunan Gürer, şunları kaydetti:

"Emekliye bugün verilen maaşla geçim yapılabilmesi mümkün değil. Asgari ücret, özel sektör başta olmak üzere taban ücrete dönüştü. Asgari ücretin en az 39 bin lira olmasını Genel Başkanımız Özgür Özel dün açıkladı. Bu rakamın asgari ücret olarak belirlenmesi, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, bayram ikramiyelerinin de mutlak surette asgari ücrete eşitlenmesi lazım. Derin bir yoksulluk var."

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ciddi bir fakirleşme ve geçim sıkıntısı olduğunu ileri sürerek, TÜİK'in açıkladığı rakamları eleştirdi.

Vatandaşın kırmızı ve beyaz et alamadığını savunan Genç, ekonomide her şeyin "yolundaymış" gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Giden gidene! Süper Lig'de 14 haftada 12 antrenörle yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Husumetlileri kurşun yağdırdı, oğlu yanında izledi

Husumetlileri kurşun yağdırdı, Oğlu yanında izledi
Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!
Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.