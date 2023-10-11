CHP'li Güneşhan, taşımalı eğitim sisteminin kız çocuklarını mağdur ettiğini söyledi

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Taşımalı eğitim sisteminin en büyük mağduru kız çocuklarıdır." dedi.

Güneşhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi"nin (ÇEDES), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminin ötesinde "din temelli bir eğitim dayatması yaptığını" öne sürdü.

Bu projenin kabul edilemez olduğunu savunan Güneşhan, "Karma eğitim karşıtlığını açıkça dile getirmekte beis görmeyen Milli Eğitim Bakanı, ÇEDES'e sahip çıkmaktan geri durmuyor. Milli Eğitim Bakanı, bakanlığının bu kadar sorunu varken bıraksın bu işleri, asli sorunların çözümüyle ilgilensin." sözlerini sarf etti.

Milli Eğitim Bakanlığının örgün eğitim istatistiklerine göre, 2013-2023 döneminde özel okul sayısının 7 bin 403'ten 14 bin 179'a, bu okullardaki öğrenci sayısının da 698 binden 1 milyon 670 bine çıktığını anlatan Güneşhan, "Asıl olan eğitimin parasız ve devlet tarafından verilmesidir. Ama maalesef gidiş ters yönde. Devlet okullarında eğitimin siyasallaşmasıyla birlikte çocuklarının bilimsel, laik ve çağdaş bir eğitim almasını isteyen velilerin de özel okullara olan talebinin doğal olarak artması ekleniyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Güneşhan, son bir yılda taşımalı eğitim sistemindeki öğrenci sayısının arttığını belirterek, "Taşımalı eğitim sisteminin en büyük mağduru kız çocuklarıdır. Çocukları köyden çok uzaktaki merkezlere taşımaktansa, devlet o köylere gitmelidir." diye konuştu.

Açık öğretim liselerine giden 18 yaş altı öğrencilerin yüzde 50,2'sini de kız çocuklarının oluşturduğunu ifade eden Güneşhan, "Kimisi evlendiriliyor, kimisine ev işleri yaptırılıp çocuk baktırılıyor. Eli kalem tutması gereken kız çocuklarımız süpürge tutmaya, evlendirilmeye mecbur bırakılıyor." dedi.

İsmet Güneşhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatil konusundaki açıklamalarına da değinerek, "iktidarın, eğitimi yazboz tahtasına çevirdiğini" ileri sürdü.