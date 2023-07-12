CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın serbest bırakılması ve TBMM yasama faaliyetlerine katılmasını sağlamak için Türkiye'nin yargı görevlilerini çağırdı.

CHP'li Günaydın: Yargı görevlilerini Can Atalay'ı bir an evvel serbest bırakmaya çağırıyoruz

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, " Türkiye'nin yargı alanındaki tüm görevlilerini, bir başka erk olan yasamaya saygılı davranmaya, Can Atalay'ı bir an evvel serbest bırakmaya ve TBMM yasama faaliyetlerine katılmasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Günaydın, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin attığı adımın sorulması üzerine de "Siyaseti derin polemiklerle yapmak kimseye yarar sağlamaz ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu 'U' dönüşlerini bilmeyen yok. Bu bağlamda da NATO üyeliğine karşı çıkarken, İsveç'e yönelik yüklenmelerinin sonrasında böyle bir karar çıkacağını; İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin, AK Parti hükümetinin kabul edeceğini hepimiz biliyorduk" dedi.