CHP'li Günaydın: Ekonomi Politikaları Eleştirildi, İmamoğlu'nun Tutuklamasına Tepki

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek enflasyonu düşürme çabalarının yetersiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yolsuzluk soruşturmasına dair tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "3 yıldır dezenflasyonist program uyguluyorsunuz, enflasyonu yüzde 38'den yüzde 33'e düşürebilmişsiniz. Dünyada enflasyon liginde 5'incisiniz." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Dezenflasyon programının 3 yıldır uygulandığını anlatan Günaydın, "Enflasyonu yüzde 38'den yüzde 33'e düşürebilmişsiniz. Dünyada enflasyon liginde 5'incisiniz. Konkordato rakamları 2023'te 1516 iken bu yılın 9 ayında 4 bin 442'ye çıkmış. İcradaki dosya sayısı 25 milyonla rekor kırmış, her ay 900 bin yeni dosya geliyor." diye konuştu.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "casusluk" suçundan tutuklanmasına tepki gösteren Günaydın, soruşturmadaki unsurları eleştirdi.

Günaydın, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermesine yönelik "Yolsuzlukla, terörle ve casuslukla suçlayıp memleketin gönlünden indiremediğiniz insanların şimdi de oğlunu, babasını soruşturmaya çağırıyorsunuz öyle mi? Bütün bunlardan memleket hiçbir yere varamaz." ifadelerini kullandı.

Vefatının 19. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'i yad eden Günaydın, şunları söyledi:

"Başbakan olduktan sonra 'Kıbrıs'a müdahale edemezsin' diyen İngiltere ve ABD ortadayken, rahmetli Erbakan ile beraber Kıbrıs'a barış götürmek için müdahale etmiş ve arkasından da 'Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazdık' diyebilmiştir. 'Şu ürünü şurada ekmeyeceksin' diyen ABD'ye 'Sen işine bak, Türkiye Cumhuriyeti hangi tarımsal ürününü nerede ekeceğine kendisi karar verir' diyebilmiştir. O nedenle de içeride, dışarıda her türlü kumpasa muhatap olmuştur. Bugün memleketin evlatları, başarılı evlatları mülakatlarla elenirken, devri iktidarında kamu görevlisi alımlarında mülakat yöntemini kaldırmış bir siyasi liderdir. Ben rahmetli Ecevit'i saygıyla ve minnetle anıyorum. Türkiye siyasetine örnek olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
