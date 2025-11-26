CHP'li Günaydın, Aile Ölümlerinin Sorumluluğunu Sağlık ve Tarım Bakanlıklarına Yükledi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin "Bunun sorumluluğu yalnızca Sağlık Bakanlığında değil aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığındadır." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen "tutukluluk kararı"nın, tüm gazetecilere verilen bir "gözdağı" olduğunu savundu.

Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne değinen Günaydın, kamu yönetiminin sorumluluğu devralması gerektiğini belirterek, "Böcek ailesi, iki el kadar çocuk ve anne baba yok oldular. Bunun sorumlusu kim? Otelde yan odada müşteri varken öbür taraftaki bitişik odada ya da alt katta fumigasyon yapabilecek kadar cahil cinayeti söz konusu olabilmiş. Bunun sorumluluğu yalnızca Sağlık Bakanlığında değil aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığındadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un "Terörsüz Türkiye" konusundaki açıklamalarını değerlendiren Günaydın, "İzleyeceğiz, 51 kişiden oluşan komisyon, Mehmet Uçum'un talimatları doğrultusunda mı rapor yazacak yoksa 'sen kimsin, işimi ben bilirim, ben kendi gündemime hakimim' mi diyecek? Artık bu hadsizliğe bir 'dur' demek gerekmektedir." şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in "kişi, makam ve parti ayrımı yapmadığı" yönündeki ifadelerini eleştiren Günaydın, Gürlek'e, "tutuklananlar arasında AK Parti'li veya MHP'li belediyelerden yetkililer olup olmadığını" sordu. Günaydın, "Siz 23 Mart günü cumhurbaşkanlığı aday tespiti için ön seçimin yapılacağı gün Ekrem İmamoğlu'nu tutukladınız. Yalnızca bu bile operasyonun siyasi yönünün yeterince ortaya çıkması için yeterli bir kanıttı." görüşünü dile getirdi.

Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve kabul edilen iddianame ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma iznini de eleştirdi.