CHP'li Gülizar Biçer Karaca TBMM kaydını yaptırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM'ye gelerek kaydını yaptırdı. Biçer Karaca, "Seçim sonuçlarının 85 milyona hayırlı olmasını diliyorum. Çok fazla ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı. Bu sürecin bu kutuplaşma ve ayrışmanın ortadan kalktığı, 85 milyonu kucaklayacak bir yönetim anlayışının olmasını sadece temenni ediyorum, beklemiyorum çünkü" dedi.

Haber : MEHMET AKGÜN - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM'ye gelerek kaydını yaptırdı. Biçer Karaca, "Seçim sonuçlarının 85 milyona hayırlı olmasını diliyorum. Çok fazla ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı. Bu sürecin bu kutuplaşma ve ayrışmanın ortadan kalktığı, 85 milyonu kucaklayacak bir yönetim anlayışının olmasını sadece temenni ediyorum, beklemiyorum çünkü" dedi.

TBMM'de, 14 Mayıs'ta seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bugün Meclis'e gelerek milletvekili kayıt işlemlerini yaptırdı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Biçer Karaca, seçim sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçim sonuçlarının 85 milyona hayırlı olmasını diliyorum. Çok fazla ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı. Bu sürecin bu kutuplaşma ve ayrışmanın ortadan kalktığı, 85 milyonu kucaklayacak bir yönetim anlayışının olmasını sadece temenni ediyorum, beklemiyorum çünkü. Bizler bu seçimde çok büyük hedeflerle yola çıktık. Hem Meclis çoğunluğu hem güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek hem de Cumhurbaşkanlığını alarak tek kişilik hükümete son verme hedefindeydik. Bugün için maalesef bu sonucu elde edemedik. Biz bu ülkede tüm gücünü, kararlılığını ve gücünü Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvay-ı Milliye ruhundan alan yapıdan geliyoruz. Mücadele edeceğiz. Başta yerel seçimler olmak üzere bu ülkeye demokrasiyi mutlaka ama mutlaka getireceğiz."