CHP'li Gökhan Günaydın: Meclis'in Saygınlığını Koruma Zamanı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Meclisi ve onu temsil eden Meclis Başkanımızın saygınlığını ve itibarını korumak, başkanvekilleriyle birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak, içinden geçtiğimiz hassas dönemde büyük önem taşımaktadır." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin üzerinden geçen iki yıla rağmen hükümetin seçim öncesinde verdiği vaatlerin gerçekleşmediğini ileri sürdü.

İki yıl önce 19 lira 64 kuruş olan doların bugün 38 lira 80 kuruşa yükseldiğini, enflasyonda düşüşün yaşanmadığını söyleyen Günaydın, aradan geçen zaman içerisinde bir arpa boyu yol alınamadığını savundu.

Son iki yıl içerisinde Türkiye'nin önemli bir kavşağa geldiğini belirten Günaydın, bu kavşakta terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığını, parti olarak bu gelişmeyi olumlu bir adım olarak gördüklerini vurguladı. Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"47 yıldır devam eden terörün bitmesi ve sağlanan barışın kalıcı hale getirilmesi, atılacak demokratik adımlarla mümkün. Bu çerçevede Meclisin üzerine önemli görevler düşüyor. Toplumsal mutabakat ve demokratik meşruiyetin sağlanacağı zemin, temsili demokrasinin tecelligahı olan Meclistir. Bu çerçevede Gazi Meclisi saygın bir müzakere ikliminde tutmak, Mecliste temsil edilen tüm siyasal partilerin ortak görevidir. Mecliste temsil edilen farklı siyasal partilerin farklı müktesebatlarına saygı duyan ancak Meclisi Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bir şekilde çalıştıran anlayışın, egemen kılınması konusunda bir tereddüt yoktur. Meclis Başkanı, başkanvekilleri, divan kurulu üyeleri ve grup başkanvekillerinin görev ve yetkileri Anayasa ve İçtüzükte belirtilmiştir. Meclisi ve onu temsil eden Meclis Başkanımızın saygınlığını ve itibarını korumak, başkanvekilleriyle birlikte yukarıda belirtilen çerçevede uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak, içinden geçtiğimiz hassas dönemde büyük önem taşımaktadır."

Tarım politikalarını eleştirdi

İktidarı ve muhalefetiyle ülkenin sorunlarına olgun bir çalışma düzeni içinde çözüm arayan, siyasi partilerin birbirlerinin müktesebatlarına saygı gösteren biçimde yönetilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini anlatan Günaydın, "Cumhuriyetimizin ilanından 3,5 yıl evvel kurulan, içinden çıkardığı Meclis hükümeti ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren ve nihayetinde Cumhuriyet'i ilan eden Gazi Meclisin, 105. yılında da barış ve demokrasiye yön verici katkıları milletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatını oluşturacaktır." diye konuştu.

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Günaydın, son çeyrek yüzyılda 35 milyon dönüm arazinin ekilmediğini, bu alanın iki Trakya büyüklüğüne denk geldiğini dile getirdi.

Çiftçi sayısının her geçen gün düştüğünü iddia eden Günaydın, "Anadolu'da köyler boşalmış, ortalama çiftçi yaşı 58'e ulaşmış. Bunun nedenini düşünmek zorundayız. Neden çiftçi para kazanamıyor ve tarımdan vazgeçiyor? Çünkü mazot, gübre, yem ve tohum fiyatları son 5 yılda yüzde 300'ü aşmış durumda. Petrol fiyatları tarihi dip yaparken, Türkiye'de mazot fiyatları son bir yılda yüzde 105 artmıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına borçlu olan çiftçilerimizin yüzde 40'ı icralık duruma gelmiştir." ifadesini kullandı.