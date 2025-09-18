CHP'li Gökçen: Gerçek Toplumsal Barış İçin Samimiyet ve Demokrasi Şart

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Gerçek bir toplumsal barış ancak samimiyetle, demokratikleşmeyle, adaletle mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu sorumluluk ve bilinçle komisyonda ve Meclis'te ve sokaklarda çalışmalarımıza ve kararlı mücadelemize devam edeceğizö dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökçen, CHP olarak TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na, 'Çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi' diyen bir irade olarak katıldıklarını belirterek, "Herhangi bir pazarlık üzerine katılmamıştık. Ancak geçtiğimiz haftaki toplantı öncesinde eski İstanbul İl Başkanlığımız abluka altına alındı. Burada milletvekillerine, vatandaşlarımıza, gazetecilere şiddet uygulandı. Kapalı alanda biber gazı kullanıldı. Gazetecilere plastik mermi ile saldırıldı. ve İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atandı. Kayyım siyaseti aslında bir bütün; seçilmişi tanımayan, halkın iradesini kendisine tehdit olarak gören, siyasi partilerin iradesine saygı duymayan bir anlayış. 'Benim muhalefetim benim istediğim gibi hareket etsin' diyen bir anlayış var karşımızda. Belediyelere, üniversitelere ve en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na hukuksuzca kayyım atayan zihniyet bir bütün. ve bütün bunlara karşılık vesayet değil siyaset diyen bir toplum var karşımızda" ifadelerini kullandı.

'TİKTOK'ÇU BİR ANLAYIŞLA TOPLUMSAL BARIŞ İNŞA EDİLMEZ'

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda; hasta tutuklular, belediyelerdeki kayyımların geri çekilmesi gibi konuların gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Gökçen, "Atılması gereken daha birçok adım var ve biz bunların sadece bir kısmını demokratikleşme paketimizde dile getirmiştik ve komisyona sunmuştuk. Atılması gereken daha birçok adım toplumun Meclis'e de güven duymasını sağlayacaktır. Ancak bunun tam aksi yönde adımlar atılmakta. Demokrasiden uzaklaşmanın ekonomik maliyeti de yeniden topluma yüklenmektedir. Unutulmamalıdır ki bir yanda kendi yurttaşlarıyla barışmayan, meydanlardaki kalabalıkların iradesini görmeyen diğer yanda Orta Doğu ve dünyadaki gerilimlerin ciddiyetini fark etmeyen TikTok'çu bir anlayış toplumsal barışı da inşa edemez. Gerçek bir toplumsal barış ancak samimiyetle, demokratikleşmeyle, adaletle mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu sorumluluk ve bilinçle komisyonda ve Meclis'te ve sokaklarda çalışmalarımıza ve kararlı mücadelemize devam edeceğiz" dedi.