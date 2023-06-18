CHP'li Gökçek, ÖSYM sınav görevlilerinin ücretlerini Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda görev yapan kamu personeline ödenen ücretleri Meclis gündemine taşıdı. Gökçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "2023 yılı için, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav görevlilerine ödenecek ücret ne kadar olarak belirlenmiştir? Bu ücret belirlenirken göz önünde bulundurulan kriter ve kıstaslar nelerdir? Ücret kim ya da kimler tarafından belirlenmektedir? ÖSYM sınav görevi ücretleri en son ne zaman güncellenmiştir? Sınav görevi ücretlerinin yüksek enflasyon ve güncel ekonomik koşullar göz önüne alındığında düzenli aralıklarla güncellenmesi düşünülmekte midir?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda görev yapan kamu personeline ödenen ücretleri Meclis gündemine taşıdı. Gökçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "2023 yılı için, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav görevlilerine ödenecek ücret ne kadar olarak belirlenmiştir? Bu ücret belirlenirken göz önünde bulundurulan kriter ve kıstaslar nelerdir? Ücret kim ya da kimler tarafından belirlenmektedir? ÖSYM sınav görevi ücretleri en son ne zaman güncellenmiştir? Sınav görevi ücretlerinin yüksek enflasyon ve güncel ekonomik koşullar göz önüne alındığında düzenli aralıklarla güncellenmesi düşünülmekte midir?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ÖSYM görevlendirme ücretlerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Gökçek, üniversiteye giriş sınavları başta olmak üzere, Adalet Bakanlığı Hakimlik – Savcılık Sınavları, ALES, DGS, YDS, Kaymakam Adaylığı Sınavı, TUS, KPSS gibi çok sayıda kurumsal sınavı yapmakla yetkili tek kurum olan ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlarda görev alan kamu görevlilerine ödenen sınav ücretlerinin günümüz ekonomik koşullarında çok düşük kaldığını belirtti. Gökçek, önergesinde şunları kaydetti:

"ÖĞRETMENLERE GÖREV ALMALARI YÖNÜNDE BASKI YAPILDIĞI İDDİA EDİLMEKTEDİR"

"Adaylardan aldığı yüksek sınav ücretleri ile sık sık kamuoyu gündeminde yer bulan ÖSYM, son dönemde ise sınavlarda görevlendirdiği ve çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu kamu personeline ödediği düşük ücretlerle gündemdeki yerini koruyor. Örneğin ÖSYM üniversiteye geçiş sınavı YKS için adaylardan oturum başına 115 TL ücret talep ederken, bu sınavlarda gözetmen olarak görev yapacak öğretmenlere ise çok cüz'i ücretler teklif ediyor. Ancak görevin gerektirdiği yüksek sorumluluğa rağmen teklif edilen ücretlerin düşüklüğü sebebiyle birçok öğretmenin ÖSYM görev başvurusu yapmadığı, yaklaşan sınav takvimine rağmen birçok sınav merkezinde görevli sayısının tamamlanamadığı, ilçe milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla okul müdürlerine ve öğretmenlere görev almaları yönünde baskı yapıldığı iddia edilmektedir."

"ÜCRET KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN BELİRLENMEKTEDİR?"

Gökçek, Bakan Tekin'e yanıtlaması istemiyle ise şu soruları yöneltti:

"2023 yılı için, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav görevlilerine ödenecek ücret ne kadar olarak belirlenmiştir?

Bu ücret belirlenirken göz önünde bulundurulan kriter ve kıstaslar nelerdir?

Ücret kim ya da kimler tarafından belirlenmektedir?

ÖSYM sınav görevi ücretleri en son ne zaman güncellenmiştir? Sınav görevi ücretlerinin yüksek enflasyon ve güncel ekonomik koşullar göz önüne alındığında düzenli aralıklarla güncellenmesi düşünülmekte midir?

Yüksek sorumluluk gerektiren sınav görevi için görevin taşıdığı risk ve sorumluluklara paralel bir ücret tespit edilmesi düşünülmekte midir?

Kamuoyunda yer alan, öğretmenlere sınav görevi almaları yönünde baskı kurulduğu iddiaları doğru mudur?"