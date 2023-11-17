CHP'li Gökan Zeybek, hızlı tren biletlerine zam yanıtını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in, hızlı tren biletlerine gelen zamla ilgili soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sadece trenlerin doluluk oranlarına değindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in, hızlı tren biletlerine gelen zamla ilgili soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doluluk oranı yüzde 90'ları aşan Yüksek Hızlı Trenler ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Konya, Karaman, Sivas, Kırıkkale, Yozgat illerimiz en hızlı şekilde birbirine bağlanmaktadır" demekle yetindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in hızlı tren biletlerine gelen zamma ilişkin soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sadece trenlerin doluluk oranlarına değindi. Hızlı tren biletlerine yapılan yüzde 50 zam konusuna hiç germeyen Bakan Uraloğlu'nun yanıtı şöyle:

"Yüksek Hızlı Trenlere hızlı, dakik ve güvenilir olması bakımından halkımızın talebi oldukça yüksektir. Doluluk oranı yüzde 90'ları aşan Yüksek Hızlı Trenler ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Konya, Karaman, Sivas, Kırıkkale, Yozgat illerimiz en hızlı şekilde birbirine bağlanmaktadır."

"ATANMIŞ BAKANLAR MİLLETİMİZLE ADETA DALGA GEÇİYOR"

Bakan Uraloğlu'nun verdiği yetersiz yanıtı eleştiren Gökan Zeybek ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu ciddiyetsizlik bize, yürütmenin yasamaya karşı görevini bilerek ve isteyerek yerine getirmediğini ve çok net bir şekilde TBMM'nin denetim faaliyetlerini engellediğini gösteriyor. Atanmış bakanlar, milletimizin hür iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakarak ya da ciddiyetten uzak cevaplar vererek milletimizle adeta dalga geçiyor. Denetim faaliyetlerin engellenmesi ise halkın bilgilenmesini engelliyor. Bir kez daha söylüyorum… Atanmış bakanları ciddiyete davet ediyorum. Görevlerini yerine getirmekte zorluk yaşıyorlar ise o koltukları boşaltmalarını tavsiye diyorum."