CHP'li Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Parti Değişikliği İddialarını Yalanladı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan parti değiştireceği, başka bir partiye transfer olacağı, bir takım siyasi partilerle ve siyasilerle görüştüğü iddialarını yalanladı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan parti değiştireceği, başka bir partiye transfer olacağı, bir takım siyasi partilerle ve siyasilerle görüştüğü iddialarına cevap verdi. İddiaların gerçeğini yansıtmadığını kaydeden Başkan Öndeş, "Cumhuriyet Halk Partimizin bir belediye başkanı ve hepsinden ayrı olarak bu ailenin bir ferdi olarak ilk günden bugüne yolumuz da, çizgimiz de, rengimiz de, hep aynıydı bundan sonraki süreçte de aynı olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Başka partilerle parti değiştirmek üzere bir temasının şimdiye kadar olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde sıklıkla olmak üzere dönem dönem çeşitli basın yayın organlarında parti değiştireceğim, başka bir partiye transfer olacağım, bir takım siyasi partilerle ve siyasilerle görüştüğüm gibi aslı astarı olmayan dedikodu ve yalan iddialardan yola çıkarılarak hazırlanan haberlere yer verilmektedir. Hayret ve üzüntüyle takip ettiğim bu dedikodu mayalı haberlerin bana inanan ve güvenen, oylarıyla göreve getiren seçmenlerimize ve partimize zarar vermemesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Aydın özelinde parti değiştiren, transfer olan, yer değiştiren her ne şekilde olursa olsun bu gibi iş ve eylemlerde bulunan belediye başkanlarının bu kararları tamamen kendi inisiyatiflerindedir ve kişilerin kendilerini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partimizin bir belediye başkanı ve hepsinden ayrı olarak bu ailenin bir ferdi olarak ilk günden bugüne yolumuz da, çizgimiz de, rengimiz de, hep aynıydı bundan sonraki süreçte de aynı olarak kalmaya devam edecektir. Hiçbir şüpheye mahal vermeme adına bu kararlılığımı da dönem dönem şahsıma yönelik çıkan bu tip dedikodu ve iftiraları ortadan kaldırma adına açık yüreklilikle net bir şekilde ifade ettim. Bugün yine aynı kararlılık ve netlikle bir kez daha ifade etmek istiyorum ki parti değiştireceğim, transfer olacağım, siyasi partilerle ve siyasilerle görüştüğüm gibi iddialar yalan ve iftiradan ibarettir, benim yolum da, çizgim de yola çıktığımız günden beri Cumhuriyet Halk Partisidir hep de öyle olacaktır. Bu yönde herhangi bir siyasetçi, şahıs ve kurumla herhangi bir görüşmem, temasım sözüm ona pazarlık söz konusu değildir, olmamıştır ve asla da olmayacaktır. Biz zincirin en sağlam halkasıyız ve öyle olmayı sürdüreceğiz. Tüm kamuoyuna saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi. - AYDIN