CHP'li Gaytancıoğlu: "Ayçiçeği üretim alanları genişletilsin" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Gaytancıoğlu: "Ayçiçeği üretim alanları genişletilsin"

AA - Adem Balta - Politika
CHP'li Gaytancıoğlu: 'Ayçiçeği üretim alanları genişletilsin'

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği üretim alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği üretim alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 1,7 milyon ton zeytinyağı üretildiğini ancak ihtiyacın 3 milyon ton civarında olduğunu belirtti.

"Bu açık nasıl kapanacak?" sorusunu yönelten Gaytancıoğlu, "Çiftçilerimiz ayçiçeği ekimine başladı. Her şeye zam geldi. Hükümet ise günü kurtarmaya çalışıyor. Ayçiçeği ekim alanlarında bir artış yok. 3 milyon ton ayçiçeği yağı üretmemiz lazım ama bir adım atılmıyor. Tarım Bakanı, dört ilde daha ayçiçeği ekimi yapılacağını söyledi ancak bu yetmez. Hükümetin büyük düşünmesi lazım. Ayçiçeği yağında ihtiyaç olan 3 milyon tona ulaşmak için ayçiçeği üretim alanlarının genişletilmesi gerekir. Çiftçilere mazot ve gübre desteğinin verilmesi gerekir." diye konuştu.

Gaytancıoğlu, hayvancılık alanında da ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek önlem alınmaması durumunda canlı hayvan, süt ve et ithalatı yapılmak zorunda kalınacağını savundu.

AA / Adem Balta - Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title