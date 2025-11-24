CHP'li Eski Milletvekillerinden Temiz Siyaset Çağrısı

CHP'li 17 eski milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, 'Temiz toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin yüz akıdır' başlıklı mektup yazarak, temiz siyaset çağrısı yaptı.

CHP'li eski milletvekilleri, Özgür Özel'e hitaben kaleme aldıkları ortak metinde şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği ve kurumsal

kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir. Henüz yargılama süreci başlamadan

CHP'yi topluca şaibe altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir. Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar. Ancak CHP'nin tüzel kişiliğini kirletmeye yönelen her girişim, doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına saygısızlıktır. 102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır."

'PARTİ İÇİ ARAŞTIRMA HEYETİ OLUŞTURULMALI'

Eski 17 milletvekili Özel'e önerilerini de şöyle sıraladı:

"1- Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması

amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2- Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci

işletilmelidir.

3- Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola

başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4- Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır."

'CHP TÜRKİYE'NİN YÜZ AKIDIR'

Eski milletvekillerinin kaleme aldığı çağrı metninin son bölümünde ise "Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkumdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin yüz akıdır" ifadeleri yer aldı.

ORTAK METİNDE İMZASI BULUNANLAR

Ali Akyıldız - 25-26'ncı dönem Sivas milletvekili

Ali Özcan - 25-26'ncı dönem İstanbul milletvekili

Ali Özgündüz - 24'üncü dönem İstanbul milletvekili

Ali Şeker - 25-26-27'nci dönem İstanbul milletvekili

Atila Sertel - 26-27'nci dönem İzmir milletvekili

Feramüz Şahin - 22'nci dönem Tokat milletvekili

Gaye Usluer - 25-26'ncı dönem Eskişehir milletvekili

Kemal Zeybek - 25-26-27'nci dönem Samsun milletvekili

Mehmet Tüm - 25-26'ncı dönem Balıkesir milletvekili

Müslim Sarı – 24'üncü dönem İstanbul milletvekili

Nihat Yeşil - 25-26-27'nci dönem Ankara milletvekili

Servet Ünsal - 27'nci dönem Ankara milletvekili

Tamer Kanber - 20-21'nci dönem Balıkesir milletvekili

Ünal Demirtaş - 25-26-27'nci dönem Zonguldak milletvekili

Yıldırım Kaya - 27'nci dönem Ankara milletvekili

Züheyir Amber - 22'nci dönem Hatay milletvekili.