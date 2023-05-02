CHP'li Erkek: İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı kurulduğunu tespit ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, " İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. Bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek. Biz, İçişleri Bakanlığı'nın bürokrasisini, memurlarını, kamu görevlilerini buradan uyarıyoruz. Bu kanunsuz emir ve talimatlara uymayın, bu suçlara ortak olmayın" dedi.

CHP'li Muharrem Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçimlere 12 gün kaldığını hatırlatarak, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de milli iradenin egemen olacağını söyledi. Seçimlerdeki tüm işlemleri yürütmeye yetkili tek organın seçim kurulları olduğunu hatırlatan Erkek, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İl Seçim Kurulları, İlçe Seçim Kuruları seçimlerde siyasi partilerle birlikte çalışır. Seçim günü sandıklar açıldıktan sonra düzenlenen sandık sonuç tutanakları yalnızca ve yalnızca siyasi partilerin ve adayların müşahitleriyle, yani yetkili kişilerce paylaşılır. Sandık sonuç tutanakları yalnızca ve yalnızca siyasi partilerin ve adayların müşahitlerine, sandık kurulu üyelerine verilebilir. Bunları niçin paylaşıyoruz? Maalesef öyle bir tabloyla karşılaştık ki ve bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturmuşlar; tüm valiliklere, kaymakamlıklara talimat veriyorlar ve diyorlar ki; nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, nüfusu 20 bin ile 100 bin arasında olan ilçelerde en az 5, 100 bin ve üstü olanlarda ise en az 10 personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek, görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek nitelikte bilgisayar kullanmayı bilen kişiler olmasına özen gösterilecek ve bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek. Bir seçim takip sistemi oluşturmuşlar" dedi.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞANIYOR'

'BİZİM EN ÇILGIN PROJEMİZ, ADALETTİR'

Güçlendirilmiş parlamenter sistemde böyle şeylerin asla yaşanmayacağını vurgulayan Erkek, "Genel Başkanımızın her zaman vurguladığı gibi bu memlekete adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Bizim en çılgın projemiz, adalettir. Çünkü adalete çok ihtiyacımız var. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek olmaz. Onun için yüksek sesle her yerde hak, hukuk, adalet diyoruz. Böyle büyük bir partizanlığı, böyle bir parti devleti yönetimini Türkiye kesinlikle ve kesinlikle hak etmiyor. Onun için 14 Mayıs'ta bu seçim ilk turda bitmeli ve Türkiye kazanmalı" dedi.