CHP'li Emir: Kurultay için telefonlarımız açık

Cumhuriyet Halk Partili Murat Emir, "Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki eğer kurultay tarihini konuşmak üzere bir iletişimleri var ise telefonlarımız açıktır. Diledikleri yerde, diledikleri saatte görüşürüz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili Murat Emir ve Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan CHP'li Emir, "Değerli arkadaşlar Sayın İçişleri Bakanını makamında ziyaret ettik. Bakanımıza bizi kabul ettiği için, inceliği için teşekkür ederiz. Bizim açımızdan son derece yararlı bir görüşme oldu. Bu görüşmede iki hususu özellikle arz etme ihtiyacı duyduk. Bunlardan birincisi icra talebinin usule aykırı olarak genel merkezimize yapılmaya çalışılmış olmasıdır. İcra memurları hiç gerek yokken, hukuken gerekmediği halde ısrarla genel merkezimizden içeri girmek istemişlerdir. Oysa bizim avukatlarımızın da orada açıklıkla ifade ettiği gibi herkesin bilebileceği gibi ilgilenenlerin usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Öncelikle usulü işlemler tamamlanır ve sonrasında ihtiyaç duyulursa icra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş adeta 'illa kapıyı açıp içeri gireceğiz' zorlaması yapılmıştır. Bu kendileri açısından bir talihsizliktir ve boşuna bir enerji kaybı olmuştur. Bunu Sayın Bakanımıza ilettik" diye konuştu.

Diğer yandan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuruları olduğunu da ifade ettiklerini aktaran Emir, "Biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin bu tip iş ve işlemlerinin en son denetlendiği en üst yargı organıdır ve siyasi partiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca denetlenirler ve o denetim altında siyasi faaliyet yürütürler, kurumsal vücut bulurlar. ve şu anda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bununla ilgili bir başvurumuz var ve nihayet Sayın Bakana da arz ettiğimiz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu anda sitesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey 38'inci kurultayın yok sayılmasıdır. Mahkeme 38'inci kurultayı tedbiren yok sayıyorum diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir. Bu nedenle tedbir kararı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle yok hükmündedir" şeklinde konuştu.

"Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini arz ettik"

Emir, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığı saatler içerisinde çözme potansiyeline sahiptir. İşte bu nedenle hem bu hukuki aksaklıklar dolayısıyla hem de Türkiye demokrasisinin milletimizin geldiğimiz seviyenin asla bir siyasi parti genel merkezine polis zoruyla, cop ve gazla girilmesinin uygun olmayacağı ne bu milletin hayrına olacağı ne de demokrasimize bir adım adım attıracağıdır. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. Seksen yıllık birçok partili siyasi yaşamımız var. ve bu karar bir an için doğru kabul edilirse ve işleme konarsa artık Türkiye'de çok partili siyasi rejimden bahsetmek olanaksız olacaktır. Gücü ele geçiren beğenmediği, yenemeyeceği siyasi partinin kurultaylarını, kongrelerini bir nedenle saymayıp dönüp eski yönetimleri getirebilecektir. Artık Türkiye'de dernek seçimleri dahi yapılamaz hale gelecektir. Ateşle oynanmaktadır. İşte bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik. Çünkü bunun milletimize, demokrasimize, ülkemize bir hayır olmadığı gibi aynı zamanda Allah korusun polis memurlarımızın yaralanması olabilir. Biz üniformalarının yırtılmasından dahi büyük üzüntü duyarız. Oradaki partililerimiz yaralanabilirler. Daha sorumlu, daha itidalli, daha soğukkanlı olacağımız günlerden hatta saatlerden geçiyoruz. Son olarak da belirtmek isterim ki bize bazı arkadaşlarımız 'İçişleri Bakanlığı'na niye gidiyorlar? Biz zaten iletişime açığız. Gelsinler bizimle iletişim kursunlar' sözlerini duyduk. İki yönden son derece sakat bir yaklaşım bu."

"Diledikleri yerde, diledikleri saatte görüşürüz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ilk ziyaret edenlerin kendileri olmadığını ifaden eden Emir, "Bir defa İçişleri Bakanlığı'na önce giden biz değiliz. Başkaları İçişleri Bakanlığı'na gittiler ve bir an evvel biraz önce anlattığım nedenlerle kesinleşmemiş olan bir butlan kararını telafisi imkansız sonuçlar doğuracak olmasına rağmen uygulamaya kalktılar. İçişleri Bakanı'na ilk giden bu arkadaşlarımızdır. Tabii bunun yanında değerli arkadaşlar iletişime açığız diyorlar. Ama iletişime kapalılar. İletişime biz açığız. İletişim kuracaktık. Kongre tarihini belirleyecektik. Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı olan bir an evvel kurultaydır, kurultay tarihidir. ve kurultay tarihini konuşalım. Bu işi olgunlukla suhuletle geçelim. Daha fazla zarar vermeyelim ülkemize derken biz, sabahın yedisinde kol kola girmişler, arkalarına partili olmayan kişileri, nereden buldularsa mafyatik kişileri almışlar. Gövde gösterisi yapmaya gelmişler. Oysa biz 12.00'de yapacağımız, öğlen saatlerinde yapacağımız toplantıya hazırlanıyorduk onlarla. Tam da bu nedenle buradan bir kez daha ifade ediyorum ki eğer kurultay tarihini konuşmak üzere bir iletişimleri var ise telefonlarımız açıktır. Diledikleri yerde, diledikleri saatte görüşürüz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı