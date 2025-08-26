CHP, TBMM'yi Gazze'deki Durumu Görüşmek İçin Olağanüstü Toplantıya Çağıracak

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Meclis Başkanı ile yürüteceğimiz istişareler sonucunda; en yüksek katılımın olacağı, herkesin katılabileceği en doğru zamanda ama ivedilikle Gazze'de yaşananları görüşmek için Meclis'i genel görüşmeye çağıracağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'te yaptığı açıklamalara ilişkin, "Sayın Erdoğan Malazgirt'te yaptığı açıklamalarda son derece karmaşık sözler sarf etti. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı karnından konuşmaktan vazgeçmeli, açıkça konuşmalıdır. Kimleri hedef aldığını, ne söylemek istediğini bütün açıklığıyla söylemelidir. Kendisi, birilerinin alakasız gündemlerle süreci zehirlemeye çalıştığını söylemektedir. Oysa bu komisyon açıkça kurulmuştur, toplanmıştır, gündeminin ne olacağını yönergesine yazmıştır. Bu komisyon neyle ilgilenecektir, hangi konular üzerine çalışacaktır, toplumsal barışı, demokrasiyi, adaleti, hukuk devletini nasıl hayata geçirecektir; tüm bu konularda kararını açıkça vermiştir. Öyleyse alakasız gündemler kimin gündemidir, hangileri alakasızdır, biz, 'Demokrasi, adalet, hukuk devleti, eşitlik ve bunlar olmadan toplumsal barış kurulamaz' diyoruz. Bunlardan rahatsız ise eğer açıkça söylesin ama gizli gündemleri varsa, başkaları ile farklı gündemlere giriyorlarsa, başka sözler veriyorlarsa onları da artık bu milletin bilme zamanı gelmiştir. Komisyon çalışmaktadır, gündemi bellidir, herkesin talepleri orta yerdedir ama Cumhurbaşkanının gizli bir gündemi varsa suskun kalmasın, karnından konuşmasın, açık ve net konuşsun" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYA MESAJ VERMEK ZORUNDAYIZ'

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar nedeniyle TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için siyasi partilerle temas yürüttüklerini ifade eden Murat Emir, "Özellikle Cumhur İttifakı dışındaki bütün partilerin böyle bir genel görüşme yapılmasına olumlu baktığını ve katkı vereceğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Bizim başvuru dilekçemiz hazır ve bu dilekçeyi hep birlikte vermeyi de önemsiyoruz çünkü Filistin ve Gazze'deki insanlık dışı yaptırımlar, özellikle Gazze'deki kıtlık nedeniyle insanların açlıktan ölecek hale getiren bu soykırımın konuşulması, tartışılması ve alınacak önlemlerin değerlendirilmesi gereken yer bu yüce çatıdır. Bu hepimizin ortak meselesi olmalıdır, dolayısıyla biz ortaklaşarak bir şey yapmayı önemsiyoruz. Meclis Başkanımızla bir temasımız oldu ve kendisi değerlendireceğini ve bir adım atılması noktasında bir çalışma yürütebileceğini ifade etti. Memnun olduk çünkü günümüzde parlamentoların aldığı kararlar, parlamenter diplomasi son derece önemli ve mutlaka devreye sokulması gereken bir durumdur. Sayın Devlet Bahçeli'nin peşinen, 'Burada konuşulacak ne kaldı ki' diyerek kapıyı kapatmasını anlamlandırmış değilim. Biz burada Gazze'deki insanlık dışı soykırımı konuştuk ancak konuşmalarımızla birlikte İsrail'e giden ticari gemilerin sınırlandırılması kararı iktidar tarafından geçen hafta alındı. Dolayısıyla bizim burada söylemlerimiz hem siyasi iktidar hem de dünya üzerinde etkili oluyor, konuşulacak çok şey var ve biz dünyaya mesaj vermek zorundayız. ve umuyorum ki Meclis Başkanı ile yürüteceğimiz istişareler sonucunda; en yüksek katılımın olacağı, herkesin katılabileceği en doğru zamanda ama ivedilikle Gazze'de yaşananları görüşmek için Meclis'i genel görüşmeye çağıracağız" diye konuştu.