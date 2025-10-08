CHP'li Emir'den İmamoğlu ve Eğitim Politikasına Eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim Komisyondaki varlığımız veya oradaki duruşumuz günlük olaylarla bağlı bir şey değil. Bu hedef ortada durduğu sürece ve o hedefe yürümek konusunda adım atabileceğimize dönük olumlu duygularımız, olumlu beklentilerimiz olduğu sürece biz orada olacağız." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üzerinden 200 gün geçtiğini söyledi.

İmamoğlu hakkında hala iddianame hazırlanmadığını belirten Emir, "Hukuk devletinde, hele hele 16 milyon İstanbullunun oyunu almış bir kişinin, seçilmiş bir kişinin tutuklanması için gerçekten kaçma şüphesi veya delilleri karartma şüphesi olması gerekir. Siz Ekrem İmamoğlu'nun kaçmasını çok istersiniz. Ondan kurtulmak için bulabildiğiniz son çare zaten tutuklamak ama İmamoğlu bu memleketin evladıdır ve bu memleketin cumhurbaşkanı olacaktır. Ne yaparsanız yapın." değerlendirmesinde bulundu.

"Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) tahliye kararı verdiğini aktaran Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer hukuk devleti adına, demokrasi adına adımlar atılmayacaksa biz burada ne yapıyoruz? Amacımız ne? Bu nasıl bir çelişkidir? Bu kararın verilmesi gerekir. Bunları kim yapıyor? Bu süreci kim torpilliyor. Türkiye'de adalet, barış, demokrasi olmasın diye hangi kirli odaklar çalışıyor ve Cumhurbaşkanı bu kirli odakların bir parçası değilse niye adım atmıyor, niye izin veriyor. Artık bulanık suda balık avlama dönemi bitmiştir. Artık herkesin pozisyonunu açık koyması gerekir. Bizim pozisyonumuz açık. Her konuda açık. Her dosya için, her sanık için, her tutuklu için, her siyasi mesele için biz öteden beri aynı tutarlılıkta cevabımızı veriyoruz. Tam da bu nedenle Komisyonda büyük bir cesaret, özgüven ve sorumluluk duygusuyla görevimizi yapıyoruz."

Eğitim politikalarını ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştiren Emir, eğitim süresi üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösterdi.

CHP'li Emir, ekonomi politikalarını da eleştirerek, enflasyon hedeflerinin tutturulamadığını belirtti.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundaki koordinatör milletvekilleriyle yaptıkları toplantıda Komisyonun İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun dün DEM Parti'nin Grup Toplantısında atılan sloganlar üzerine CHP'nin ve diğer partilerin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan çekilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, Emir şu ifadeleri kullandı:

"Dün DEM Grubundaki görüntüler doğru olmamıştır. Biz bunu doğru bulmayız ama biz Komisyonu önemsiyoruz. Komisyonun hedefini önemsiyoruz. Türkiye'de terörün kalıcı olarak bitmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin özgürleşmesi, hukuk devletinin güçlenmesi hepimizin ortak amacıdır ve bizim siyaset yapma gayemizdir. Tam da bu nedenle Komisyonu önemsiyoruz, Komisyonun sahibiyiz ama biz Komisyonun çalışmasını, adım atmasını ve umut vermesini öneriyoruz, bekliyoruz, bunun için katkı veriyoruz. Ama bizim Komisyondaki varlığımız veya oradaki duruşumuz günlük olaylarla bağlı bir şey değil. Bu hedef ortada durduğu sürece ve o hedefe yürümek konusunda adım atabileceğimize dönük olumlu duygularımız, olumlu beklentilerimiz olduğu sürece biz orada olacağız. Dolayısıyla bir olay üzerinde Komisyonun suçlanması da bana göre abartılı olmuştur."