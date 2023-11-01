CHP'li Emir'den genel başkanlık yarışına ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hafta sonu yapılacak CHP kurultayındaki genel başkanlık yarışına ilişkin, "Değişimci olmak cesaret ister ama Genel Başkan'ımızı destekliyor görünen arkadaşlarımız arasında farklı davranışlar gösterecek kişiler de var." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hafta sonu yapılacak CHP kurultayındaki genel başkanlık yarışına ilişkin, "Değişimci olmak cesaret ister ama Genel Başkan'ımızı destekliyor görünen arkadaşlarımız arasında farklı davranışlar gösterecek kişiler de var." dedi.

Emir, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında,15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakını ve gaziler için toplanan yardım paralarının durumunu takip ettiklerini belirtti.

Yardım paralarına ilişkin verdiği soru önergesine "1 Ekim 2023 tarihi itibariyle hesapta toplam 196,4 milyon lira bulunmakta." yanıtı verildiğini ifade eden Emir, şehit yakını ve gazilere gönderilen mektupta ise yardım hesabında yaklaşık 110 milyon lira bulunduğunun bildirildiğini söyledi. Emir, iki farklı rakam arasında 17 gün olduğunu dile getirerek, "17 günde 85 milyon 343 bin liraya ne oldu?" diye sordu.

Murat Emir, bir gazetecinin "CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na adaylık için imza verdiler. 95 imzadan bahsediliyordu, 68 kişi burada hazır bulundu. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değişimciler için imza atan, Özgür Özel için imza veren hiç kimsenin daha sonra kararını değiştirmesi veya kabine girdiğinde farklı davranması mümkün olmayacak. Değişimci olmak cesaret ister ama Genel Başkan'ımızı destekliyor görünen arkadaşlarımız arasında farklı davranışlar gösterecek kişiler de var." yanıtını verdi.