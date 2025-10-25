CHP'li Cüneyt Akgül Görevden Uzaklaştırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edremit Kadıköy Mahalle Sorumlusu Cüneyt Akgül, sosyal medyada Fil Suresi'ne yönelik alaycı paylaşımı nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

CHP Edremit İlçe Başkanlığı, Kadıköy Mahalle Sorumlusu Cüneyt Akgül'ün sosyal medya hesabında yaptığı Fil Suresi'ne atıfta bulunan alaycı paylaşım sonrası, Akgül'ü görevden uzaklaştırdı. Akgül, "Fil ordusu Kabe'yi yıkmaya gelmiş de kuşlar taş atarak filleri püskürtmüşmüş. Bir kişi de sormuyor; günde 450 kg ot yiyip 140 litre su içen hayvanın ne işi var çölün ortasında?" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, bu tür paylaşımların CHP'nin değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, Akgül'ün tedbiren görevden alındığını açıkladı. Yalçıntaş, sürecin parti tüzüğü gereği takip edileceğini ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.

MHP ve Ülkü Ocakları'ndan sert tepki

MHP Edremit İlçe Başkanı Gökhan Selcan, paylaşımın Türk milletinin inançlarına hakaret olarak nitelendirerek, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine atıfta bulundu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Edremit İlçe Başkanı Akın Sarıcan ise, "Hiç kimse, Türk milletinin mukaddesatına saldırıp yanına kar kalacağını sanmasın" diyerek tepkilerini dile getirdi. - BALIKESİR