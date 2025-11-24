CHP'li Çakır'dan Ön Seçim Çağrısı: 'Hodri Meydan!'

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Hodri meydan, getirin hakim huzurunda ön seçimi. Görelim, el mi yaman bey mi yaman." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin daha önce oy alamadığı yerlerden oy aldığını, klimalı odalarda oturarak "televizyon milletvekilliği" yapmadığını belirtti.

Bir televizyon kanalının yurt dışında yaşayan sahibi Cafer Mahiroğlu'nun bazı suçlardan arandığını belirten Çakır, söz konusu şahsın Türkiye'ye gelerek hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bir televizyon kanalında kendisine iftira atıldığını iddia eden Çakır, "Ben buradayım, alnım açık, başım dik. Milletim oy vermiş, YSK onay vermiş, mazbatamı almış karşınızdayım. Karalama kampanyalarına karşı mücadelem asla bitmeyecek. Sonuna kadar devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü sırada partisinin milletvekillerine "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum." diyerek tepki gösterdiğini hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Çakır, şunları söyledi:

"Bu rahatsızlığın neden kaynaklandığını çok iyi biliyorum. Bazı arkadaşların şahsımı kendilerine rakip ve engel olarak gördüklerinin farkındayım. Parti örgütünde Yörüklerden ve Mersin halkından gelen geri dönüşleri iyi biliyorlar. Esas karın ağrılarının sebebi budur. Hodri meydan, getirin hakim huzurunda ön seçimi. Görelim, el mi yaman bey mi yaman."

Partisinden bir destek beklediğini ancak herkesin hayatından memnun olduğunu dile getiren Çakır, "Başka işlerle meşgul olmaktan, milleti dinleyen ve milletin ayağına giden çarıklı milletvekilini hazmedemiyor." diye konuştu.