CHP'li Bulut: 'Dolara yatırım yapanlar değil, Erdoğan'ı dinleyip TL'ye yatırım yapanlar yaya kaldı'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilirler' sözünden bu yana doların 21 TL'den fazla değer kazandığını belirterek, 'Dolara yatırım yapanlar değil, Erdoğan'ı dinleyip TL'ye yatırım yapanlar yaya kaldı' dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilirler" sözünden bu yana doların 21 TL'den fazla değer kazandığını belirterek, "Dolara yatırım yapanlar değil, Erdoğan'ı dinleyip TL'ye yatırım yapanlar yaya kaldı" dedi.

Burhanettin Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 yılında "Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilirler" dediğinde dolar kurunun 2,62 TL olduğunu hatırlattı ve aradan geçen 8 senede doların 21 TL'den fazla değer kazandığını belirtti. Bulut, şunları kaydetti:

"Paramız dolar karşısında neredeyse 9 kat değer kaybetti. Dolara değil de Erdoğan'ın sözlerine inanıp elinde Türk lirası tutanlar yaya kaldı. Türkiye'de hem ikili kur hem ikili faiz sistemi yaygınlaştı. Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz kuru ile döviz ticaretinin kalbinin attığı Kapalı Çarşı'daki döviz fiyatları arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Resmi rakamların hiçbir itibarı kalmadı. Merkez Bankası'nın yüzde 8,5 politika faizine karşılık, piyasa faizleri yüzde 40'ları aştı. Ekonominin bu durumda olmasının nedeni ne faiz lobisi ne de dış güçlerdir. 'Baş ekonomistim' diyen Erdoğan'ın rasyonel olmayan bir şekilde ekonomiyi yönetmesi, bağımsız olması gereken kurumlara müdahale etmesi, 'faiz neden, enflasyon sonuç' safsatasıyla enflasyonu ve dolar kurunu tetiklemesidir. Yeni Ekonomi Programı (YEP), Yeni Ekonomi Modeli (YEM), Çin Modeli, Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) Türkiye'yi kurtaracak diyorlardı, geldiğimiz noktada akıl dışı olduğunu itiraf ettiler. Bu deneme-yanılmanın ağır faturasını da milletin sırtına yüklediler."

ERDOĞAN'IN DOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Bulut, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar ile ilgili söylediklerine tarihleriyle yer verdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

6 MART 2015, DOLAR 2,62 TL: "Açık ve net söyleyeyim; özellikle faiz lobisi veya dolara aşırı yatırım yapanlar yaya kalabilirler."

2 ARALIK 2016, DOLAR 3,51 TL: "Yastık altında dövizi olanlar gelsin, parasını altına, TL'ye dönüştürsün. Ne lüzum var dövize değer kazandıracağız."

27 KASIM 2017, DOLAR 3,90 TL: "Bugün döviz 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı diye karalar bağlayanlar, ancak 15-20 yıl öncesinin Türkiye'sini bilmeyenler olabilir. Ülkemizin ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu, dövizin 3-5 kuruş değil 5-10 kat birden arttığı günlerden buralara geldik."

12 NİSAN 2018, DOLAR 4,11 TL: "Türkiye yoluna devam ediyor, bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler."

23 MAYIS 2018, DOLAR 4,73 TL: "Lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik budur, yerlilik budur, vatanseverlik budur."

3 AĞUSTOS 2018, DOLAR 5,08 TL: "Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarınızı çıkarın."

9 AĞUSTOS 2018, DOLAR: 5,48 TL: "Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var."

10 AĞUSTOS 2018, DOLAR 6,42 TL: "Dolar bizim yolumuzu kesemez, endişe etmeyin. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız."

18 OCAK 2022, DOLAR 18,79 TL: "Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek."

28 MART 2022, DOLAR 14,83 TL: "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz."