CHP'li belediyenin köye verdiği çadırları topladığı iddiaları yalanlandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü köyünde CHP'ye oy vermediği için CHP'li belediyenin köye verdiği çadırları topladığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Bahsedilen Öksüzlü köyünde çıkan oy; AKP 5, CHP 109. Hani güya AKP'ye oy verdiği için çadır sökülmüş dediler ya. Tayyip Erdoğan 6, Kemal Kılıçdaroğlu 109… Kardeşim köydeki oyların hepsi CHP'de. Söken belediye de Dulkadiroğlu, AK Partili belediye, senin belediyen. Utanmadan yalan söylüyorsunuz" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen '13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi İstişare Toplantısı'nda; Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü köyünde CHP'ye oy vermediği için CHP'li belediyenin köye verdiği çadırları topladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin deprem bölgesindeki yardımları kestiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Söz konusu iddiaları yalanlayan Öztunç, şunları söyledi:

"'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR' DİYOR. KİM BUNU SÖYLÜYOR? AKP MİLLETVEKİLİ SÖYLÜYOR. NEREDESİN MARAŞLI?"

"Yakışır mı bir ülkenin Cumhurbaşkanına bir videoyu montajlatmak yakışır mı? Ben yakıştıramıyorum ama o kendisine yakıştırdı. Bir video yayınlattı meydan meydan. Milleti algıyla kandırmaya çalıştı. Ama gerçek öyle değil, öyle bir şey yoktu. Nitekim, dün ortaya çıktı. HÜDA PAR'ın genel başkanı televizyona konuştu. Yani AKP Milletvekili… Milletvekili seçildi Ak Parti'den HÜDA PAR'ın genel başkanı, 'PKK terör örgütü değildir' diyor. Kim bunu söylüyor? AK Parti milletvekili söylüyor. Neredesin ey Maraşlı? Neredesin AK Parti'ye MHP'ye oy veren Maraşlı? Bak ne diyor orada HÜDA PAR?

Ey Tayyip Erdoğan, ortağın HÜDA PAR PKK terör örgütü değildir diyor. Utanmıyor musun? Milleti kandırdın. Meydan meydan gezdin. 'Bunlar gelirse Apo serbest kalacak', o da ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili seçildi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal. AK Parti'nin milletvekili oldu. Cumhur İttifakı'nın ortağı Önder Aksakal, geçen hafta televizyona çıktı ve dedi ki; 'Abdullah Öcalan'ı vallahi serbest bırakırız' dedi. Kim söylüyor? AK Parti Milletvekili. Ey AK Parti'ye oy veren Maraşlı, ey MHP'ye oy veren Maraşlı hemşerilerim; bak oy verdiğiniz partinin milletvekillerinden biri Önder Aksakal diyor ki, Apo'yu serbest bırakacağız. Oy verdiğiniz AK Parti'de seçilen HÜDA PAR'ın genel başkanı diyor ki, PKK terör örgütü değildir diyor. Gerçek bu.

"ÜÇ DÖRT TANE VİDEO VAR SOSYAL MEDYADA. İKİSİ AK TROL ÇIKTI"

6 Şubat depreminde her eve dokundu, bir cenaze çıktı ama beyler, 14 Mayıs akşamı Maraş sokaklarında cirit attılar, Maraş sokaklarında davul zurna çaldılar. Bunu yaptılar, bunu kapatmak için de yine başka iftira atmaya başladılar. Neymiş? Kahramanmaraş'ta depremzedelere gönderilen yardımları birileri haram ediliyormuş. Baktık şöyle, kim bunlar diye. Kim bunlar? Üç dört tane video var sosyal medyada. İkisi Ak trol çıktı. Adamın geçmiş paylaşımlarına bak, Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları var. Adam AK Partili. Dümen kurmuşlar. Neymiş? Maraş Dulkadiroğlu ilçesi, Öksüzlü köyünde CHP'li belediye çadır göndermiş, sözde CHP'ye oy çıkmadı diye aynı CHP'li belediye gidip çadır söküyormuş. Değerli arkadaşlar, bahsedilen Öksüzlü köyünde çıkan oy; AK Parti 5, CHP 109. Hani güya AK Parti'ye oy verdiği için çadır sökülmüş dediler ya. Tayyip Erdoğan 6, Kemal Kılıçdaroğlu 109. Bir video yayınlıyorlar. AK troller yazıyor. Diyorlar ki; köyde CHP'ye oy çıkmadı. CHP'li belediye çadırları söktü. Bahsedilen belediye Dulkadiroğlu belediyesi; AK Parti'de CHP'de değil. Neresini düzelteceğiz arkadaşlar? Böyle bir yalanla Maraşlıyı kandırıyorlar.

"UTANMADAN YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Utanmadan birileri çıkıyor, bununla ilgili açıklama yapıyor. Kim Ticaret Odası? Ey Ticaret Odası başkanı, seçim akşamı davul zurna halay çekilirken neden aklın başında değildi senin? Birileri bir yalan söylüyor, sen o yalanın peşine düşüyorsun. Ayıp değil mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı da diyor ki; çadır söktü CHP. Bugün gelip, bu yalanı söyleyecek Maraş'ta. Bir Cumhurbaşkanı yalan söyler mi? Bir Müslüman yalan söyler mi arkadaşlar? Yalan söylüyor. 'Köyde CHP'ye oy çıkmadı diye CHP'li belediye çadır söküyor', kardeşim köydeki oyların hepsi CHP'ye çıkmış. Söken belediye de Dulkadiroğlu, AK Partili belediye, senin belediyen. Utanmadan yalan söylüyorsunuz."

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