CHP'li belediyelerin AK Parti Grup Başkanvekillerinden ortak bildiri: 'İstediğiniz mecrada 'engelleniyoruz' yalanınızı tartışmaya hazırız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki 11 büyükşehir belediye meclisinin AK Parti Grup Başkanvekillerinin yayımladığı ortak bildiride, "Sizin belirleyeceğiniz herhangi bir mecrada, aziz milletimizin huzurunda bu engellenme yalanınızı açık ve seçik olarak tartışmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclisinin AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Genel Merkezi'nde söz konusu şehirlerin belediye başkanlarına yönelik ortak bildiri okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, burada 11 Grup Başkanvekili adına yaptığı konuşmada CHP'nin operasyon merkezi olduğunu savunarak, "Milli meselelerde dahi yalan siyasetiyle kaos çıkarmayı tercih eden bu muhalefet anlayışı, ülkemizin ve demokrasimizin önündeki en büyük engeldir. Siyasi tüm etik değerleri yok sayan, iktidar hesapları içerisinde, yalanı kendisine sermaye edinmiş bu yaklaşım, sadece ulusal siyasette değil, özellikle son üç yılda, maalesef yerel siyasette de varlık göstermeye başlamıştır" dedi.

Göksu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, seçilmelerinin 4. yılına girmelerine karşın kamuoyunun karşısına icraatları ve projeleri ile çıkmak yerine çeşitli zamanlarda bir araya gelerek mazeret ve acziyet deklarasyonları yayımladıklarını söyledi.

Belediye başkanlarının bir araya gelmesinin, ortak bir belediyecilik anlayışı geliştirmelerinin ve o çerçevede projeler geliştirmelerinin önemli olduğuna dikkati çeken Göksu, "Ancak CHP'li Belediye Başkanlarının bildirilerinde, yerel hizmetler ve yerel demokrasi adına somut teklifler değil, gündelik siyasal popülizmin öne çıktığı görülmektedir. CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarının bu bildirilerinin, ortak başarısızlıklarına, 'mazeret üretme' ve 'engelleniyoruz' yalanı etrafında kendilerine bir 'konfor alanı' inşa etme gayretinden başka bir anlamı yoktur" diye konuştu.

"CHP zihniyeti, bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde meclise gelen tüm projelere ya hayır demişler ya da engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine gelen 4 bin 64 dosyanın, yüzde 97,4'lük bir oranla 3 bin 955'ine olumlu oy kullandıklarını dile getiren Göksu, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesinde de meclise gelen 6229 dosyanın, 6033'üne olumlu oy kullanmışız. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinin meclise sunduğu dosyaların yüzde 97'sine evet demişiz. Bizde durum böyleyken, söz konusu CHP zihniyeti, bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde, meclise gelen ve şehirlerimiz için hayati önem taşıyan tüm projelere ya hayır demişler ya da engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Bugün bizlerin yapıcı muhalefet anlayışımıza rağmen, her defasında belediye meclislerimizle birlikte, hükümetimizi de suçlayarak kaynaklarının kesildiği yalanını söyleyen bu beceriksiz belediyelerin engelleniyoruz bahanesini yine İstanbul ve Ankara örneğiyle ortaya koymak ve boşa çıkarmak istiyoruz."

"İstediğiniz mecrada 'engelleniyoruz' yalanınızı tartışmaya hazırız"

Göksu, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclis üyelerinin AK Parti Grup Başkanvekilleri adına CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanına şöyle seslendi:

"'Engelleniyoruz' yalanıyla etrafınıza çektiğiniz algı ve manipülasyon duvarlarının içinde oluşan konfor alanından çıkın ve şehirlerinize bakın. Bunu yaptığınız takdirde, şehirlerinizin önündeki en büyük engelin sizler ve CHP zihniyeti olduğunu göreceksiniz. Bunu kendiniz için yapmaya cesaretiniz yoksa, lütfen çocuklarınız ve ülkemizin geleceği için yapın. Eğer bu cesareti gösteremiyorsanız ya da bu cesareti göstermenize birileri müsaade etmiyorsa sizin belirleyeceğiniz herhangi bir mecrada, aziz milletimizin huzurunda bu engellenme yalanınızı açık ve seçik olarak tartışmaya hazırız. Buradan hodri meydan diyoruz. Tüm samimiyetimizle soruyoruz: Bugüne kadar, başkanı olduğunuz şehirlerde, o şehrin gençleri için, kadınları için, çocukları için ve o şehrin geleceği için, belediye meclislerine tek bir proje getirdiniz mi? Hangi projeyi getirdiniz de AK Parti grupları olarak 'Hayır' dedik? ya bu sorumuzun cevabını dürüstçe çıkıp milletimize verirsiniz, ya da sizleri tüm kamuoyu önünde yalancı ve müfteri ilan ettiğimizi beyan ediyoruz."

Göksu, söz konusu bildirilerin belirli aralıklarla yayımlanacağı bilgisini verdi.

Söz konusu toplantı, AK Parti Grup Başkanvekillerinin hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika