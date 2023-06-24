CHP'li belediyelere çocuk ve gençlere yönelik etkinlik talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP'li belediyelere çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz ya da uygun koşullarda kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri yaz döneminde artırarak devam etmeleri talimatı verdiklerini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP'li belediyelere çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz ya da uygun koşullarda kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri yaz döneminde artırarak devam etmeleri talimatı verdiklerini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının da tamamlanmasının ardından her yaştan milyonlarca çocuk ve gencin yeni eğitim öğretim yılına kadar tatil dönemine girdiğini anımsattı.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin başta çocuk ve gençleri olumsuz etkilediğini savunan Akın, CHP'li belediyelerin çocuk ve gençlere yönelik birçok hizmet sunduğunu bildirdi.

Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar ve gençlere yönelik birbirinden önemli hizmet ve etkinlikler gerçekleştiren belediyelerimizin yaz döneminde bu faaliyetlerine devam etmesi önem arz etmektedir. Belediyelerimizin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz ya da uygun koşullarda kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri hayata geçirmesi ve hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuk ve gençlerimizin hizmetine sunması temel ilkemizdir. Bu kapsamda partili tüm belediyelere yaz döneminde çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerini artırarak devam etmeleri yönünde talimat gönderildi. Tüm belediyelerimiz, geleceğimiz çocuklar ve umudumuz gençlerimizin ilgisini çekecek eğitici, kültürel ve sportif faaliyetleri yaz döneminde artırarak devam edecekler."