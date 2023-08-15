CHP'li Belediyelerden 96 Bin 503 Üniversite Adayına Danışmanlık Hizmeti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP'li belediyelerin tercih döneminde 96 bin 503 adaya danışmanlık hizmeti verdiğini bildirdi. Üniversite adaylarına yükseköğretim kurumları hakkında detaylı bilgi verildiğini belirten Akın, CHP'li belediyelerin gençlerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP'li belediyelerin tercih döneminde 96 bin 503 adaya danışmanlık hizmeti verdiğini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere CHP'li belediyelerin tercih döneminde üniversite adayı gençlerin yanında yer aldığını belirtti.

Üniversite öğrencisi adaylarına yükseköğretim kurumları hakkında detaylı bilgi verildiğini vurgulayan Akın, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Talep eden herkese ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. Bu kapsamda toplam 96 bin 503 üniversite adayı tercih döneminde belediyelerimizin sağladığı bu hizmetten faydalandı. CHP'li belediyeler bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.