CHP'li Belediyeler Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin İdari İzin Verecek

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, belediyelerde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın çalışanlara işini aksatmamak kaydıyla idari izin verileceğini açıkladı. CHP'li belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler verileceği ve iş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için önlemler alınacağı belirtildi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Belediyelerimizde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın çalışanlara işini aksatmamak kaydıyla idari izin vereceğiz." dedi.

Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında partilerinin kadına şiddetle mücadele politikasını açıkladı.

Bugün CHP'li belediyelere Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesi ILO 190 kapsamında bir politika belgesi sunduklarını belirten Nazlıaka, ILO 190'ın şiddeti önlemeye yönelik olarak hazırlanmış bir sözleşme olduğunu söyledi.

CHP'li belediyelere gönderdikleri politika belgesi hakkında bilgiler veren Nazalıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih edildiğini hatırlatarak, yeniden uygulanmasından yöne taraf olduklarını belirtti.

Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nin ve ülkemizin taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmelerin, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri belediyelerimiz esas alacak her türlü ayrımcılığın dün olduğu gibi bugün de yarın da karşısında duracak." diye konuştu.

Belediye çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu konudaki bilinci yükseltmek amacıyla eğitimler verileceğini aktaran Nazlıaka, bu eğitimlerin çalışma süresinden sayılacağını ifade etti.

CHP'li belediyelerde iş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözeteceklerini vurgulayan Nazlıaka, kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceklerini ve gerekli adımları da ivedilikle atacaklarını kaydetti.

Nazlıaka, CHP belediyelerinde şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde hukuki ve psikolojik destek sağlayacaklarını belirterek, "Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyeceğiz. Belediyelerimizde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın çalışanlara işini aksatmamak kaydıyla idari izin vereceğiz." dedi.

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