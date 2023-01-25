CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa etti Politika Haberleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Cabir Sağlam partisinden istifa ettiği açıklayarak, yoluna bağımsız olarak devam edeceği söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Cabir Sağlam partisinden istifa ettiği açıklayarak, yoluna bağımsız olarak devam edeceği söyledi. Cabir yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik hizmet etme yolunda 2019 seçimlerinde büyük hayallerle yola çıkmış olduğum CHP parti üyeliğinden istifa ediyorum. Parti içi olumsuzluklar nedeni ile ayrımcılık ve kutuplaşma ya yol açtığı için meclis üyeliğim hiçe sayıldığından mücadelem bağımsız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Politika Haberler

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