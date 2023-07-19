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CHP'li Belediye Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplanacak

Politika Haberleri

CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 22 Temmuz Cumartesi toplanacak. Toplantıda, yerel seçim öncesi hazırlıklar ele alınacak.

CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 22 Temmuz Cumartesi toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezinde yapılacak CHP Belediye Başkanları Toplantısı saat 13.00'te başlayacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıya tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katılacak.

Toplantıda, yerel seçim öncesi hazırlıklar ele alınacak.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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