CHP'li Belediye Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplanacak
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CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 22 Temmuz Cumartesi toplanacak. Toplantıda, yerel seçim öncesi hazırlıklar ele alınacak.
CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 22 Temmuz Cumartesi toplanacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezinde yapılacak CHP Belediye Başkanları Toplantısı saat 13.00'te başlayacak.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıya tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katılacak.
Toplantıda, yerel seçim öncesi hazırlıklar ele alınacak.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika