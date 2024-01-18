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CHP'li Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Günlük, Milas'ta Seçim Ziyaretlerine Devam Ediyor

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CHP'li Belediye Başkan Aday Adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas'ta seçim ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Günlük, tüm Milaslıların refah seviyesini yükseltmek ve kenti geleceğe taşımak amacıyla aday adayı olduğunu belirtti.

Milas'ta aday adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan CHP'li Belediye Başkan aday adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, seçim ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Aday belirlenmesi için Pazar günü gerçekleştirilecek eğilim yoklaması öncesi çeşitli mahallerde halkla buluşan Günlük, "Amacımız, tüm Milaslıların refah seviyesini yükseltmek ve kentimizi geleceğe taşımak" dedi.

Milas'ta 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde parti adayları henüz açıklanmaz iken, aday adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Doç. Dr. Mehmet Günlük, ilçede siyasete yeni bir boyut kazandırdı. Siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüğünü belirterek aday adaylığı için Muğla Üniversitesi'ndeki görevinden istifa ettiği günden bu yana adaymış gibi köy köy mahalle mahalle dolaşarak ekibiyle birlikte ziyaretler gerçekleştiren Günlük, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Dutlu Kahve'de halkla bir araya geldi. Ziyaret ettiği bölgelerde gördüğü ilgiden oldukça memnun kalan Doç. Dr. Günlük, projelerinden söz ederek Milas'ın her mahallesindeki sorunu ve çözüm önerilerini bildiğini kaydetti. Günlük, "Milas için sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı belediyecilik anlayışını benimseyerek, tüm vatandaşlarımızın sesine kulak vermek istiyorum" diyerek talip olduğu görevi layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Ziyaretlerine ekibiyle birlikte katılan Günlük, sandığa hazır olduklarını belirterek ziyaret programına Hacıilyas Mahallesi ve Bafa Mahallesi'nde devam etti. Milas'ın her mahallesinin kendine has sorunları olduğunu ifade eden CHP'li belediye başkan aday adayı Mehmet Günlük, eğilim yoklamasının yapılacağı 21 Ocak'a kadar programına devam edeceğini kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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