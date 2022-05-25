CHP'li Bekaroğlu: "Milletin midesindeki açlıktan gelen sesi bastıracaklarını düşünüyorlar" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Bekaroğlu: "Milletin midesindeki açlıktan gelen sesi bastıracaklarını düşünüyorlar"

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
 - Güncelleme:
CHP'li Bekaroğlu: 'Milletin midesindeki açlıktan gelen sesi bastıracaklarını düşünüyorlar'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, iktidarın hayat pahalılığı karşısında farklı konuları tartıştığını ifade ederek, "Milleti kandıracaklarını ve milletin midesindeki açlıktan gelen sesi bastıracaklarını düşünüyorlar.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, iktidarın hayat pahalılığı karşısında farklı konuları tartıştığını ifade ederek, "Milleti kandıracaklarını ve milletin midesindeki açlıktan gelen sesi bastıracaklarını düşünüyorlar." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, işsizlik gibi sıkıntılar olduğunu, ancak iktidarın farklı gündemler oluşturduğunu savundu.

İktidarın "Suriye'de operasyon, Abdülhamid Han, Gezi Parkı ya da Kaftancıoğlu yargılaması, HDP'yi kapatma, uzaya Türk vatandaşı gönderme" gibi konuları tartıştığını belirten Bekaroğlu, "Oysa çarşı pazar, yaşam şartları, bakkal, market, mutfak yanıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2053 ve 2071'e yönelik hedefler koyduğunu dile getiren Bekaroğlu, "Açız açız... 'Çocuğa mama alamadık, süt alamadık. Et alamıyoruz'. Bu şekilde milleti kandıracaklarını ve milletin midesindeki açlıktan gelen sesi bastıracaklarını düşünüyorlar." ifadesini kullandı.

Bekaroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını benzinli arabaya mazot koymaya benzeterek, "Faize karşıysanız kaldırın, geçin mazotlu arabaya. O arabalarla geziyorsanız benzin koymak zorundasınız. Koymayınca araba duruyor. Türkiye'deki araba durmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TÜRGEV ve Ensar Vakfı ile ilgili iddialarına da değinen Bekaroğlu, bu vakıfların ABD'de başka bir vakfa gönderdiği öne sürülen paraları nereden bulduğunu sordu.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Bekaroğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title