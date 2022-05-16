CHP'li Bayraktutan: &quot;Hopaspor'un başına gelebilecek olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir&quot; - Haberler

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CHP'li Bayraktutan: "Hopaspor'un başına gelebilecek olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir"

AA - İsmail Çimen - Politika
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CHP'li Bayraktutan: 'Hopaspor'un başına gelebilecek olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir'

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'un play-off mücadelesinde yarın karşılaşacağı Belediye Kütühyaspor maçına ilişkin, "Hopaspor'un başına gelebilecek bir olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir.

KÜTAHYA (AA) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'un play-off mücadelesinde yarın karşılaşacağı Belediye Kütühyaspor maçına ilişkin, "Hopaspor'un başına gelebilecek bir olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir." dedi.

Bayraktutan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Artvin Hopaspor Kulübü yöneticilerinden edindiği bilgi doğrultusunda, kulübün, Belediye Kütahyaspor taraftarları tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Artvin Hopaspor kulübüne, yarın Kütahya'da oynanacak maç öncesi şehirde hiçbir otelin yer vermediğini iddia eden Bayraktutan, konuyla ilgili Kütahya Valisi ile görüşmek istediğini ancak henüz ulaşamadığını belirtti.

Hopaspor'un, şu an Eskişehir'de konaklamak zorunda kaldığını ifade eden Bayraktutan, şunları kaydetti:

"Takımların Artvin'de oynadığı ilk karşılaşmada Belediye Kütahyaspor kulübü misafirperver şekilde ağırlanırken, takımımıza yönelik bu uygulama hoş olmamıştır. Futbol bizim bildiğimiz bir kardeşliktir. Takımımız yarın oynanacak karşılaşma için çıktığı Artvin'den Kütahya'ya girememiştir. Maç öncesi alınması gereken güvenlik önlemleri o ilin valiliğine aittir. Hopaspor'un Kütahya'da konaklaması için uygulanan bariyerlerin kalkması konusunda Kütahya'nın yöneticilerinden anlayış bekliyorum. Maç öncesi ve sonrasında Hopaspor'un başına gelebilecek bir olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir. Artvin Hopaspor burnu kanamadan gidecek, burnu kanamadan Kütahya'yı terk edecek. O konuda validen ve kamu yöneticilerinden gereken ilgiyi ve desteği bekliyorum."

AA / İsmail Çimen - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Play Off, Kütahya, Artvin, Politika, Haberler

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