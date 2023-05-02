CHP'li Başarır: Teknofest AKP'nin seçim propagandasına dönüştü

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Teknofest'in bu yıl daha erken yapılmasına ilişkin, 'Hemen devletin imkanlarıyla propaganda yapılacak bir alan oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanı devletin kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seçim çalışması yaparken devletin imkanlarıyla yapılan organizasyonda da Erdoğan seçim propagandası yapıyor' dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Teknofest'in bu yıl daha erken yapılmasına ilişkin, "Hemen devletin imkanlarıyla propaganda yapılacak bir alan oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanı devletin kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seçim çalışması yaparken devletin imkanlarıyla yapılan organizasyonda da Erdoğan seçim propagandası yapıyor" dedi. Teknofest ihalelerinin usulsüz yapıldığını savunan Başarır, "Halktan toplanan vergilerle yapılan bu ihaleleri 21/b ile yapmalarının sebebi, doğal afet de değil, salgın hastalık da değil, sadece rant hastalığı da ondan. AKP iktidarı, giderayak usulsüzlüklerine devam ediyor. Ancak 15 Mayıs itibarıyla bu usulsüzlüklere son verileceği gibi bu usulsüzlüklerin hepsi de incelenecektir" açıklamasını yaptı.

Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Teknofest'in AKP'nin seçim propagandasına dönüştüğünü savunarak şunları kaydetti:

"DEVLETİN İMKANLARIYLA YAPILAN ORGANİZASYONDA ERDOĞAN SEÇİM PROPAGANDASI YAPIYOR"

"Bakın, Teknofest organizasyonu milli teknolojilerimizi tanıtmak açısından güzel bir organizasyon, ancak bu organizasyonların içine bile hile hurda katan bir iktidar anlayışı mevcut. Teknofest, 2022 yılında 30 Ağustos-4 Eylül arasında, 2021 yılında 21 Eylül-26 Eylül arasında, 2020 yılında da 22 Eylül-27 Eylül arasında yapılmış. Peki bu sene ne oldu da bu organizasyon 5 ay önceye çekildi? Ne olacak, elbette seçim var. Hemen devletin imkanlarıyla propaganda yapılacak bir alan oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanı devletin kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seçim çalışması yaparken devletin imkanlarıyla yapılan organizasyonda da Erdoğan seçim propagandası yapıyor.

"AKP İKTİDARI, GİDERAYAK USULSÜZLÜKLERİNE DEVAM EDİYOR. 15 MAYIS İTİBARIYLA BU USULSÜZLÜKLERE SON VERİLECEK"

Teknofest'in organizasyonu için iki tane ihale yapılmış. Yine ihaleyi, doğal afetlerde kullanılması gereken pazarlık usulü 21/b ile yapmışlar. Bir tanesini KOSGEB 21/b ile 1 milyon 79 bin TL'ye, diğer ihaleyi de Gençlik ve Spor Bakanlığı yine 1 milyon 82 bin TL'ye yapmış. Halktan toplanan vergilerle yapılan bu ihaleleri 21/b ile yapmalarının sebebi, doğal afet de değil, salgın hastalık da değil, sadece rant hastalığı da ondan. Böyle organizasyonlar yapılsın, hakkıyla yapılsın ama birileri orada seçim propagandası yapacak diye, birileri de organizasyondan zengin olacak diye usulsüzlükle, yolsuzlukla yapılmasın. AKP iktidarı giderayak usulsüzlüklerine devam ediyor. Ancak 15 Mayıs itibarıyla bu usulsüzlüklere son verileceği gibi bu usulsüzlüklerin hepsi de incelenecektir."