CHP Grup Başkan Vekili Başarır: 'Kılıçdaroğlu sessiz kalmamalı'

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik yargı süreçleriyle ilgili sessiz kalmasına ilişkin, "Susmak iyi bir şey değil. Bugüne kadar, 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet yürüyüşü yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Önder Sav gibi, 'Artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir' diye düşünüyorum" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye yeni bir kavramla, 'Butlan' kavramıyla tanıştı. 86 milyon merak ediyordu? Arama motorlarında en çok sorulan sorulardan birisi buydu. Mahkeme erteleme kararı verdi. Bir kez daha söylüyoruz; Türkiye'nin gerçek gündemi CHP hakkında açılan hukuksuz, sipariş davalar değildir. Türkiye'nin çok önemli meseleleri var; yoksulluk, yoksunluk, işsizlik, dış politika, adalet gibi meselelerin hepsi çözüme muhtaçtır. Ancak maalesef ki uzun bir süre boyunca birkaç dava ile uğraşarak gündemi meşgul ediyorlar. Biz artık bu saçma sapan davalarla uğraşmak istemiyoruz. Türkiye'nin sorunlarının gündeme gelmesini istiyoruz. Bakın açlık sınırı 27 bin liraya yükseldi. Bugün milyonlarca asgari ücretli açlık sınırından 5 bin lira daha az maaş alıyor. Milyonlarca emekli ise açlık sınırından 10 bin lira daha az maaş alıyor. Biz bu sorunları konuşmak istiyoruz ancak bunları konuşmayan iktidar, maalesef hukuksuz davalarla hem bizi, hem Meclis'i hem de ülkeyi meşgul ediyor. Türkiye utanç verici manzaraları yaşıyor. Bu davaların hepsi mesnetsiz, delilsiz ve sipariş usulüdür. Artık bunların kapanmasını, siyasi rakiplerimizin bizi mertçe, siyaset ve hukuk zemininde cesurca konuşup tartışmasını istiyoruz. CHP ile niye uğraşıyorsunuz? Bunun bedelini bu toplum, iş dünyası, emekli, çiftçi ve işçi ödüyor. Neden İstanbul İl Kongremizi iptal ettirip, tedbir koyup, kayyım atayarak 10 milyar dolar satıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'BİZE BASKI KURMA, DÜNYAYA BASKI KUR'

Başarır, Türkiye'nin ekonomik sorunları olduğunu ve partisinin yaşanan sorunları gündeme taşımaya devam edeceğini ifade etti. Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarına ilişkin, "Beyefendi uçaktayken İsrail Gazze'ye kara harekatını başlattı. Gazze şu anda İsrail tarafından tamamen işgal edilip, boşaltılmak isteniyor. Uçakta ahkam kesme, uçakta bu konuda nutuk atma, ticareti ve ilişkilerini kes. Burada bize baskı kurma, dünyaya baskı kur ki bu katliam, soykırım bitsin. Maalesef ki her gün yüzlerce insan açlıktan ve saldırılar nedeniyle ölüyor. Buna sessiz kalan, yapay tepki verip somut adımlar atmayan bir Cumhurbaşkanı var. Burada kral ama dışarıda bambaşka ilişkiler içerisinde" dedi.

Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı süreçleri ile ilgili sessiz kalmasına ilişkin, "Bizim önceki genel başkanlarımız, yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve CHP ailesi olarak isteğimiz; bu saçmalıklara son verilmesini hep birlikte talep etmeleridir. ve bu partiyi kayyımların değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini onun evlatlarının seçeceği delegelerin karar vereceğini söylemeleridir. Susmak, iyi bir şey değil. Bugüne kadar, 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe başkaldırdık. CHP'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir. Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Önder Sav gibi, 'Artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir' diye düşünüyorum" diye konuştu.

