CHP'li Başarır: 'İddianame sahte delillerle hazırlandı'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilgili iddianameye ilişkin, "İnsanları mağdur eden; sahte delillerle, gizli tanıklarla, baskıyla ifadesi değiştirilmiş insanlarla hazırlanan iddianamede görüyoruz ki suçsuz, günahsız insanlar cezaevinde" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik iddianameye ilişkin, "Tam tahmin ettiğimiz gibi mesnetsiz, somut delillere dayanmayan, 'Dedikodu yazar' gibi bir iddianame ile karşı karşıyayız. Bu konuyu Genel Başkanımız grup toplantısında ve bugün Silivri'de uzun uzun kamuoyu ile paylaştı. Ancak üzülerek söylüyorum ki iddianame ve yargılama eleştirileriyle ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik alınmış, konuyu bambaşka bir yere taşımış. Hukuksuz olarak insanları yargılayıp mağdur edenler, gün geldiğinde yargılanacaklar. Bunu alıp 'Yassıada Mahkemeleri'ne götürmüş ve bir, 'Yassıada çetesi' ortaya çıkarmış. Öncelikle Ömer Çelik'e iki şey söylemek isterim; 15 Temmuz'da benim Genel Başkanım bu Meclis'te bombaların altında konuşma yapıp darbeye karşı direnirken, Binali Yıldırım ve kendisi neredeydi? 80 darbesinde CHP'nin 2 genel başkanı gözaltına alındı. Herhalde o zaman Ömer Çelik, çelik çomak oynuyordu ama ne derseniz deyin ortada bir 'Yassıada çetesi' yok ama bir 'Silivri çetesi' var. İnsanları mağdur eden, sahte delillerle, gizli tanıklarla, baskıyla ifadesi değiştirilmiş insanlarla hazırlanan iddianamede görüyoruz ki suçsuz, günahsız insanlar cezaevinde" ifadelerini kullandı.

Başarır, 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmasıyla ilgili de "Hem bize hakaret edeceksin hem bize küfredeceksin hem bize iftira attıracaksın; bizi koruyan hiçbir şey yok. Hakkında 3 cümle söyleyeceğim senin, 250 bin liralık tazminat davası, gece 02.00'de soruşturma. Savcı Bey, uyuyamamış, soruşturma açmazsa uyuyamayacak adam. Sabahı niye beklemiyorsun? 09.00'da açsan Ali Mahir Başarır daha mı az ceza alacak? Bunların hangisine soruşturma açılıyor? Utanç verici bir noktadır" diye konuştu.